ZTE تطرح هاتفها الذكي الجديد Blade A75 5G

أطلقت ZTE هاتفها الذكي الجديد Blade A75 5G، وذلك بعد أن طرحت العلامة التجارية في وقت مبكر من هذا العام Nubia Focu، وهو هاتف ميسور السعر مزود بكاميرا تتضمن عدسة رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسلات مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل شريحة Unisoc T760.

ويتشابه الجهازان إلى حد كبير، مع أن الفرق الرئيسي هو أن Blade A75 5G يتخلى عن العدسة الرئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسلات ويستبدلها بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ولا تزال العدسة الرئيسية مقترنة بعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع ترقية الكاميرا الأمامية من دقة قدرها 5 ميجابكسل إلى دقة قدرها 8 ميجابكسل.

وتتيح الكاميرا التقاط صور واضحة ومعقدة باستخدام خوارزمية المشهد الليلي المتقدمة بنطاق RAW التي تعمل على تحسين الدقة والنطاق الديناميكي، مما يرفع صورك الليلية إلى مستوى جديد.

وتحتوي هاتف ZTE الجديد على شاشة من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.6 بوصات وبدقة قدرها +HD مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

وتعرض الكبسولة التفاعلية Live Island إشعارات متنوعة وأنشطة في الوقت الفعلي وتذكيرات.

وصنعت ZTE الجزء الخلفي من الهاتف من الزجاج، ويحتوي على جزيرة كاميرا تستخدم لغة التصميم نفسها المستخدمة في Nubia Z60S Pro.

ويوجد قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب، كما هو شائع في الهواتف المجهزة بشاشات من نوع LCD.

ويعمل Blade A75 بالمعالج الثماني النوى Unisoc T760، مع أربعة نوى من نوع Cortex-A76 وأربعة نوى من نوع Cortex-A55، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Mali-G57.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيجابايت مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 قدرها 128 جيجابايت.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 18 واطًا.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، ولا يوجد ذكر لعدد التحديثات المتوقعة. ويمكنك الانغماس في تجربة صوتية محسّنة مع تقنية DTS التي توفر مستوى صوت أعلى وجودة صوت فائقة.

وتطرح ZTE هاتف Blade A75 5G في مناطق متعددة بأسعار متفاوتة، إذ يباع بمقدار 195 دولارًا في بلغاريا ويأتي مع سماعات TWS مجانية، في حين يباع في الفلبين بمقدار 100 دولار.