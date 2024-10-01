هونر تطلق هاتفها الجديد Honor 200 Smart

أطلقت شركة هونر هاتف Honor 200 Smart، وهو هاتف من الفئة الاقتصادية من سلسلة Honor 200 الخاصة بها.

ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 4 جين 2 الجديد، مما يجعله قادرًا على التعامل مع المهام اليومية مثل التصفح ومشاهدة المحتوى بنحو جيد. ويأتي الهاتف مزودًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة قدرها 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت.

ويتميز هاتف Honor 200 Smart بشاشة نوعها TFT LCD قياسها 6.8 إنشات وبدقة قدرها 2412 × 1080 بكسلًا. ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وتدعم كلتا الكاميرتين تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

ومن أبرز مزايا الهاتف عمر البطارية، إذ يحتوي على بطارية بسعة قدرها 5200 ميلي أمبير، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة قدرها 35 واطًا من هونر، مما يسمح بشحن الهاتف سريعًا.

ومن ناحية الاتصال، يدعم الجهاز الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي المزدوجة النطاق والبلوتوث 5.0 وميزة الاتصال القريب المدى NFC، بالإضافة إلى مستشعر بصمة جانبي وتقنية تعرّف الوجه.

ويتوفر الهاتف بلونين، هما الأسود والأخضر، ويبلغ سعره 220 يورو على الموقع الرسمي لشركة هونر، وقد بدأت الشركة طرحه في بعض الدول الأوروبية، وهو يُعد الهاتف الأرخص ثمنًا في سلسلة هواتف Honor 200، إذ يقل ثمنه بنحو 100 يورو عن إصدار Honor 200 Lite، في حين ما زالت الشركة تتيح الإصدارات الأغلى ثمنًا مثل Honor 200 و Honor 200 Pro.