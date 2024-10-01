موتورولا تعلن هاتفها الذكي ThinkPhone 25

أعلنت موتورولا هاتفها الذكي ThinkPhone 25 الذي يركز على الإنتاجية والموجه نحو المستهلكين من رجال الأعمال، وذلك بعد أن طرحت الشركة في العام الماضي أول هاتف ThinkPhone.

ويحتفظ ThinkPhone 25 بالتركيز الجمالي والمؤسسي نفسه لهاتف ThinkPhone، مع أنه يأتي مع مواصفات محدثة تشبه إلى حد كبير هاتف Motorola Edge 50 Neo.

ويوفر ThinkPhone 25 تكاملًا عميقًا مع أجهزة الحواسيب من لينوفو وأجهزة موتورولا اللوحية، ويشمل ذلك المزامنة التلقائية ولوحة المفاتيح والفأرة المشتركة والإشعارات المركزية والقدرة على استخدام الكاميرا الرئيسية للهاتف بصفتها كاميرا ويب.

وتقدم موتورولا لعملاء B2B برنامج Moto Device Manager الذي يمنح أقسام تكنولوجيا المعلومات إمكانية إدارة الأجهزة من بُعد.

ووعدت موتورولا بخمس سنوات من تحديثات نظام التشغيل أندرويد وإصدار تحديثات الأمان حتى عام 2029. وتمتد الميزة المؤسسية إلى اكتشاف البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي والأمان الإضافي للشبكة اللاسلكية.

ويأتي هاتف ThinkPhone 25 مع تصنيف IP-68 وشهادة MIL-STD 810H، ويتميز بقارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة وفتح القفل بالوجه وحلول الإدارة ThinkShield وحلول الأمان ThinkShield Security.

وتحصل على شاشة من نوع pOLED بقياس قدره 6.36 بوصات، وبدقة قدرها 2670×1220 بكسلًا، وبكثافة قدرها 460 بكسلًا في البوصة، وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وحماية Gorilla Glass 7i.

وتتميز الشاشة بشهادة تقليل الضوء الأزرق وشهادة تقليل ضبابية الحركة من SGS، مع ذروة سطوع قدرها 3000 شمعة في المتر المربع.

ويعمل جهاز موتورولا بمعالج MediaTek Dimensity 7300، الذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع uMCP قدرها 256 جيجابايت.

وتوجد كاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر LYTIA 700C من سوني، وميزة تثبيت الصورة بصريًا، وفتحة عدسة قدرها f/1.8، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة قدرها 10 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/2.0، وعدسة واسعة للغاية بدقة قدرها 13 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.2 وبمجال رؤية قدرها 120 درجة. كما توجد كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/2.4.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 4310 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 68 واطًا، والشحن اللاسلكي السريع بقوة قدرها 15 واطًا.

وتشمل المزايا البارزة الأخرى البلوتوث 5.3 و NFC ومكبرات الصوت المزدوجة مع دولبي أتموس ومعيار الشبكة اللاسلكية WiFi 6E.

وتطرح موتورولا جهاز ThinkPhone 25 بسعر قدره 500 يورو، ومن المفترض أن يتوفر بحلول شهر نوفمبر.