موتورولا تطلق هاتفها الجديد Moto G75 5G

طرحت موتورولا Moto G75 5G، وهو أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة الداعم لشبكات الجيل الخامس، وذلك بعد طرحها سابقًا هاتف Moto G85 5G.

ويحتوي هذا الهاتف على شاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.78 بوصات، وبدقة قدرها 2388×1080 بكسلًا، وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وبسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، وحماية Corning Gorilla Glass 5.

وزودت موتورولا الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 3 الذي طرحته كوالكوم حديثًا، مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 710.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x قدرها 8 جيجابايت وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 256 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت مع microSD.

ووفقًا لشركة موتورولا، فإن الهاتف معتمد من الدرجة العسكرية MIL-STD-810H مع حماية IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم My UX المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ومن المتوقع أن يتلقى الجهاز ما يصل إلى 5 ترقيات لنظام التشغيل و 6 سنوات من تحديثات الأمان.

ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر LYT-600 من سوني بقياس قدره 1/1.95 بوصة وبفتحة عدسة قدرها f/1.8 مع ميزة تثبيت الصورة بصريًا، وعدسة عريضة للغاية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع مجال رؤية بزاوية قدرها 118 درجة وبفتحة عدسة قدرها f/2.2، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.45.

وزودت موتورولا الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة، إلى جانب منفذ USB Type-C، ومكبرات صوت مع تقنية دولبي أتموس، وميكروفونات مزدوجة.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 30 واطًا، كما تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة قدرها 15 واطًا.

وتطرح موتورولا هاتف Moto G75 5G بسعر قدره 335 دولارًا في أوروبا والشرق الأوسط مع أسواق مختارة في أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.