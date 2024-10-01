كشفت شركة سامسونج رسميًا عن أحدث مجموعة من الأجهزة اللوحية الرائدة التي تتضمن جهاز Galaxy Tab S10 Ultra الأكبر حجمًا في المجموعة ويليه Galaxy Tab S10 Plus في الحجم.

يُعدّ Galaxy Tab S10 Plus منافسًا لجهاز iPad Air (2024) من آبل، ويتفوق عليه في بعض المواصفات، ومع ذلك يُعد كلا الجهازين من أبرز الأجهزة اللوحية المناسبة للعمل وبث المحتوى المرئي، وأداء مهام التصميم والرسم.

إليك مقارنة بين جهازي Galaxy Tab S10 Plus و iPad Air (2024) لتتعرف أبرز الفروق بينهما:

1- تتفوق شاشة جهاز Tab S10 Plus على شاشة جهاز آيباد بمعدل التحديث:

يتميز كل من iPad Air (2024) و Galaxy Tab S10 Plus بشاشات متقاربة في الحجم، إذ يتوفر iPad Air بحجمين، هما: 11 بوصة و 13 بوصة ويتوفر جهاز Galaxy Tab S10 Plus بحجم واحد يبلغ 12.4 بوصة.

يضم S10 Plus شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X تمتاز بدقة قدرها 2800 × 1752 بكسلًا ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا ويغطيها طلاء مضاد للانعكاس. وأما جهاز iPad Air فيضم شاشة من نوع IPS LED Liquid Retina تمتاز بدقة قدرها 2732 × 2048 بكسلًا وطلاء مضاد للانعكاس. ومع ذلك، يقتصر معدل التحديث على 60 هرتزًا.

كلا الجهازين اللوحيين يدعمان الأقلام الإلكترونية من الشركات المصنعة لهما، لكن جهاز سامسونج يأتي مع قلم Samsung S Pen في العلبة. وأما جهاز iPad الجديد فيدعم Apple Pencil (USB-C) و Apple Pencil Pro لكنك ستحتاج إلى شراء هذه الأقلام بنحو منفصل.

2- كلا الجهازين يحتويان على كاميرات أمامية مثالية لمكالمات الفيديو:

عادةً لا تكون الكاميرات الخلفية هي محور الاهتمام في الأجهزة اللوحية، ففي الغالب ستستخدم الكاميرا الأمامية للانضمام إلى المكالمات المرئية واجتماعات العمل، لذلك تركز الشركات في تحسين الكاميرات الأمامية في الأجهزة اللوحية.

يتميز جهاز S10 Plus بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات، تتضمن كاميرا رئيسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل. وفي المقدمة توجد كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مناسبة لالتقاط الصور الذاتية وإجراء مكالمات الفيديو.

وأما جهاز iPad Air (2024) فيضم كاميرا خلفية أحادية العدسة تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ومن أبرز مزايا الكاميرا في جهاز آيباد مزية Center Stage التي تعمل في FaceTime، وتتبع المستخدم وتضمن بقائه في الإطار في أثناء إجراء مكالمة الفيديو.

3- يعمل iPad Air (2024) بمعالج Apple M2 العالي الكفاءة:

يعمل iPad Air (2024) بمعالج Apple M2، وتمتاز معالجات Apple Silicon بالأداء المميز والكفاءة العالية وتتفوق على معظم المعالجات الأخرى، فقد تفوق معالج M2 في iPad Air (2024) على معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الذي يُعد من أفضل وأقوى المعالجات والذي يعمل به جهاز Galaxy Tab S9 Ultra الذي صدر العام الماضي، لكن في هذا العام اختارت سامسونج معالج +MediaTek Dimensity 9300 الجديد لجهاز Tab S10 Plus الذي يمتاز بالسرعة والكفاءة العالية ويتفوق على معالج كوالكوم، ومن المتوقع أن يوفر أداء متقارب مع أداء معالج M2؛ مما يعني أن كلا الجهازين اللوحيين سيتمتعان بأداء سريع وقوي، ويمكن استخدامهما لتعدد المهام، واللعب بألعاب الفيديو وبث المحتوى المرئي وتصفح الويب وإجراء الاجتماعات الافتراضية دون مواجهة أي مشكلات متعلقة بالسرعة.

4- يتفوق جهاز Galaxy Tab S10 Plus على جهاز آيباد بسرعة الشحن:

يمكن أن يستمر جهاز iPad Air (2024) بالعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات، وأما جهاز سامسونج Tab S10 Plus فيمكن أن يستمر بالعمل لمدة تصل إلى 16 ساعة.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم جهاز سامسونج اللوحي الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، وأما جهاز آيباد آير فيدعم الشحن بقدرة تبلغ 30 واطًا.

5- السعر:

يُباع iPad Air (2024) بسعر أرخص من جهاز سامسونج؛ إذ يباع بسعر يبدأ من 549 دولارًا للطراز الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة، وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة فيُباع بسعر يبدأ من 749 دولارًا. وأما جهاز سامسونج Galaxy Tab S10 Plus فيُباع بسعر يبدأ من 1000 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي iPad Air 2024 و Galaxy Tab S10 Plus:

iPad Air 2024 Galaxy Tab S10 Plus المعالج معالج Apple M2. معالج +Mediatek Dimensity 9300. الشاشة من نوع (Liquid Retina IPS LCD)، بمقاس قدره 11 بوصة أو 13 بوصة، من نوع ( Dynamic AMOLED 2X ) بقياس قدره 12.4 بوصة. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت. الكاميرا الخلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الرمادي، والأبيض، والبنفسجي والأزرق. الرمادي، والفضي. نظام التشغيل iPadOS 17. أندرويد 14. الوزن 617 جرامًا. 571 جرامًا. الأبعاد 280.6 × 214.9 × 6.1 ملم. 285.4 × 185.4 × 5.6 ملم. السعر يبدأ من 549 دولارًا. يبدأ من 1000 دولار.