مراجعة شاملة لهاتف آيفون 16 الجديد

يأتي هاتف آيفون 16 الجديد بتصميم محسّن مقارنة بالطراز السابق آيفون 15، كما يتوفر بألوان جذابة، ويدعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة كُليًا من آبل (Apple Intelligence) التي ستبدأ بالوصول إلى هذا الهاتف والهواتف الأخرى في سلسلة iPhone 16 عبر التحديثات القادمة لنظام التشغيل iOS 18.

يُعدّ هاتف آيفون 16 خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يفضلون الهواتف الصغيرة الحجم التي يمكن حملها بيد واحدة بسهولة وتكون خفيفة الوزن، ولا يتطلعون إلى استخدام المزايا الاحترافية والمتقدمة المتوفرة في طرز برو الأكبر حجمًا في السلسلة.

فإذا كنت تخطط لشراء هاتف آيفون 16 الجديد لكنك لم تتخذ القرار النهائي بَعد، ستساعدك المراجعة التالية في تعرّف جميع مواصفات ومزايا هذا الهاتف لتتمكن من اتخاذ القرار النهائي:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف آيفون 16 بتصميم أنيق وجذاب ويمتاز بحجمه الصغير، ووزنه الخفيف مقارنة بطرز برو الأكبر في السلسلة، ومن الفروق البارزة في التصميم بين هذا الهاتف وهاتف آيفون 15 السابق شكل إطار الكاميرا الخلفية الذي يظهر في شكل بيضوي، ويحيط بعدستي الكاميرا الخلفية المرتبة رأسيًا، بالإضافة إلى زر التحكم في الكاميرا المادي الجديد الذي يقع في الجانب الأيمن تحت زر التشغيل.

تبلغ أبعاد هذا الهاتف الجديد 146.7 × 71.6 × 7.8 ملم، ويبلغ وزنه 170 جرامًا، ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning-made glass)، والجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من النوع ذاته.

يمتاز هاتف آيفون 16 بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويمكنه تحمل الغمر في الماء حتى عمق يبلغ ستة أمتار لمدة نصف ساعة.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هذا الهاتف شاشة (Super Retina XDR OLED) تأتي بقياس قدره 6.1 بوصات، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وبدقة قدرها 1179 × 2556 بكسلًا، وبكثافة قدرها 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم خاصية HDR10، وخاصية Dolby Vision.

ومن المزايا الرئيسية التي تتمتع بها شاشة iPhone 16 وجود الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) التي تظهر في شكل شق صغير في الجزء العلوي من الشاشة يتغير حجمه حسب المحتوى الذي يعرضه، وتعرض الجزيرة الديناميكية الإشعارات والتنبيهات.

الكاميرا:

يضم هاتف آيفون 16 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide)، تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم كاميرات هذا الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

ولتسهيل التقاط الصور باستخدام كاميرا هذا الهاتف وتحسين تجربة التصوير الفوتوغرافي، أضافت آبل زر التحكم في الكاميرا الذي يمكن استخدامه لعدد من الوظائف المختلفة عند التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، إذ يمكن تشغيل الكاميرا بالنقر فوق زر التحكم في الكاميرا مرة واحدة، وإذا ضغطت مرة أخرى ستتمكن من التقاط صورة.

وفي حال أردت تصوير مقطع فيديو فعليك الضغط مطولًا على الزر، وللوصول إلى قائمة أدوات التحكم في الكاميرا، انقر نقرة خفيفة مرتين، وبعد الوصول إلى هذه القائمة يمكنك التمرير فوق الزر للتنقل عبر أنماط التصوير الفوتوغرافي، كما يسمح التمرير فوق الزر بضبط التكبير أو التصغير.

يُعد زر التحكم في الكاميرا مسؤولًا أيضًا عن مزية الذكاء البصري (visual intelligence) الجديدة من آبل التي ستصل في وقت لاحق من هذا العام، وهذه المزية تشبه عدسة جوجل، وهي مصممة لمساعدة المستخدمين في تعرّف الأشياء والأماكن بنحو أسرع من أي وقت مضى.

وفيما يتعلق بجودة التصوير، تتمتع جميع هواتف آيفون 16 الجديدة بالكاميرات الاحترافية التي يمكنها التقاط صور عالية الجودة والوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة والعالية، ومع أن الكاميرات في طرز برو تتمتع بقدرات أكثر تقدمًا مقارنةً بكاميرات آيفون 16 وآيفون 16 بلس، فإن هذه الهواتف تتمتع بقدرات ممتازة في التصوير.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف آيفون بمعالج Apple A18 الجديد من آبل الذي يمتاز بالكفاءة العالية وسرعة المعالجة، ويتمتع بأداء أسرع بنحو 30% في وحدة المعالجة المركزية، وبنسبة تبلغ 40% في أداء وحدة معالجة الرسومات مقارنةً بمعالج (Apple A16 Bionic) الذي يعمل به هاتف آيفون 15.

ومن الأسباب التي دفعت آبل إلى تعزيز كفاءة المعالج في هاتف آيفون 16 جعله قادرًا على تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة قريبًا إلى هواتف آيفون المتوافقة، فهذه المزايا تحتاج إلى معالج قوي يمتاز بالسرعة العالية في المعالجة.

ومن أهم مزايا الذكاء الاصطناعي التي ستصل إلى هاتف آيفون 16: أدوات الكتابة، والمساعد الصوتي سيري المدعوم من ChatGPT ومزايا إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، ومزية Visual Intelligence التي يمكن الوصول إليها بسرعة باستخدام زر التحكم في الكاميرا.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يتوفر هاتف آيفون 16 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128، أو 256، أو 512 جيجابايت.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف آيفون 16 على بطارية تبلغ سعتها 3500 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع، إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في 30 دقيقة باستخدام شاحن متوافق بقوة تبلغ 20 واطًا.

يمكن لهاتف آيفون 16 الاستمرار بالعمل لمدة تقارب 16 ساعة من الاستخدام المكثف، ولمدة تبلغ 16 ساعة من تصفح الويب، ولمدة تبلغ 20 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة تقارب تسع ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

السعر:

يُباع هاتف آيفون 16 الجديد بسعر يبدأ من 799 دولارًا، ويتوفر بخمسة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والوردي، والبنفسجي، والأخضر.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف آيفون 16 الجديد:

iPhone 16 المعالج معالج Apple A18 الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض، والوردي، والبنفسجي، والأخضر. نظام التشغيل iOS 18. الوزن 170 جرامًا. السعر يبدأ من 799 دولارًا .