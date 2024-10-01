سوفت بنك تستثمر 500 مليون دولار في OpenAI

أفادت تقارير صحفية بأن شركة سوفت بنك اليابانية الاستثمارية قررت استثمار 500 مليون دولار في شركة OpenAI المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكره موقع “ذا إنفورميشن” التقني.

ويأتي هذا الاستثمار من سوفت بنك في وقت تسعى فيه OpenAI إلى جمع 6.5 مليارات دولار في أحدث جولة تمويل لها.

وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن الجولة الجديدة من التمويل تقدّر قيمة الشركة بنحو 150 مليار دولار.

ويُعد هذا أول استثمار من سوفت بنك في OpenAI، في حين امتنعت شركة آبل عن المشاركة في جولة التمويل الأخيرة للشركة، وفقًا للتقارير الصحفية.

ومن التحديات التي تواجه تحقيق التقييم البالغ 150 مليار دولار هي قدرة OpenAI على إزالة سقف الأرباح للمستثمرين؛ فقد بدأت الشركة كمؤسسة غير ربحية في عام 2015، لكنها عملت على تعديل هيكلها التجاري في السنوات الأخيرة. وفي عام 2019، أضافت الشركة قسمًا فرعيًا للأرباح المحدودة، إذ مُنع المستثمرون من تحقيق أرباح بأكثر من 100 ضعف استثماراتهم.

ومن المتوقع حدوث تغييرات إضافية قريبًا، إذ تعمل OpenAI على إعادة هيكلة أعمالها لتصبح مؤسسة هادفة إلى الربح، وهي خطوة قد تجعل الرئيس التنفيذي سام ألتمان أكثر ثراءً بنحو 10.5 مليارات دولار.

ويتقاضى ألتمان، الذي شارك في تأسيس OpenAI إلى جانب إيلون ماسك وعدد من رواد الأعمال الآخرين، راتبًا سنويًا قدره 65 ألف دولارٍ أمريكي، وفقًا لبعض المصادر.

وفي العام الماضي، صرح ألتمان أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشرف على الذكاء الاصطناعي بأنه لا يمتلك أسهمًا في الشركة، مضيفًا أنه يقوم بعمله؛ لأنه يحبه.

ومع ذلك، كان هذا التصريح مضللًا إلى حد ما؛ فمع أن ألتمان لم يكن يمتلك أسهمًا مباشرة في OpenAI، لكنه يمتلك أسهمًا في شركة Y Combinator، التي كانت تملك حصصًا في OpenAI، وفقًا لما ذكرته صحيفة الغارديان الشهر الماضي. ويمكن أن تُقدر قيمة تلك الحصة بمئات الملايين من الدولارات.

وكانت OpenAI قد أعلنت الشهر الماضي أن عدد مستخدمي منتجها الأبرز ChatGPT قد تجاوز 200 مليون مستخدم شهريًا.