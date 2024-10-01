سناب شات تتيح تتبع تاريخ سفرك عبر Footsteps

تعتزم سناب شات طرح ميزة Footsteps لجميع مستخدمي iOS هذا الأسبوع، مع خطط لطرحها لمستخدمي أندرويد قريبًا.

وتستخدم الميزة الجديدة، التي كانت متاحة سابقًا لمشتركي +Snapchat فقط، Snap Map لمساعدة المستخدمين في تتبع الأماكن التي زاروها ومشاهدة مقدار ما استكشفوه من العالم.

وفي المرة الأولى التي تستخدم فيها Footsteps، يسحب سناب شات البيانات من اللقطات المحفوظة في الذكريات لإظهار الرحلات السابقة.

ويعتمد بعد ذلك على بيانات الموقع في الوقت الفعلي بدلًا من اللقطات السابقة.

ولن تعمل ميزة Footsteps إذا كان وضع Ghost Mode قيد التشغيل، وهو وضع يمنع إظهار سناب شات لموقعك لأصدقائك.

ويُعد هذا التحديث جزءًا من جهود سناب شات لتحسين ميزة Snap Map وتمييز نفسها عن المنافسين، مثل إنستاجرام وتيك توك، الذين لا يقدمون أدوات مماثلة حتى الآن، مع أن إنستاجرام تطور ميزة Friends Map.

ومن خلال هذه الميزة الجديدة، تخبرك ميزة Snap Map بعدد البلدان التي سافرت إليها، ومدى المنطقة التي استكشفتها.

وتعرض ميزة Footsteps النسبة المئوية للمواقع التي استكشفتها استنادًا إلى اللقطات المحفوظة.

وعلى سبيل المثال، قد يعرض التطبيق أنك استكشفت ما يصل إلى 30.4 في المئة من مدينتك.

وتستند هذه النسب المئوية إلى الأماكن المختلفة التي التقطت فيها اللقطات وحفظتها. وكلما زاد عدد مرات حفظ اللقطات، زادت دقة البيانات.

وتجدر الإشارة إلى أن النسب المئوية لن تكون دقيقة إلا إذا كنت مستخدمًا شغوفًا لتطبيق سناب شات وغالبًا ما تحفظ اللقطات لأنها تستند إلى ذكرياتك المحفوظة.

وفي المستقبل، تستخدم ميزة Snap Map بيانات الموقع لإظهار تحركاتك الفعلية عبر الخريطة بناءً على المكان الذي تسافر إليه.

ولا يمكن لأحد غيرك رؤية Footsteps، ويمكنك إيقاف تشغيل الميزة أو مسح بيانات Footsteps من خلال إعدادات التطبيق.

وتشبه هذه الميزة إلى حد ما ميزة الجدول الزمني في خرائط جوجل التي تتعقب تنقلاتك والأماكن التي زرتها بناءً على سجل موقعك.

وترى المنصة الميزة الجديدة بصفتها وسيلة لتتبع رحلاتك وتبادل مغامراتك مع أصدقائك من خلال ملصق مخصص يعرض رحلاتك.