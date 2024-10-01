سامسونج تكشف عن حاسوبها الجديد Galaxy Chromebook Plus

كشفت شركة سامسونج عن جهازها الجديد Galaxy Chromebook Plus، وهو أنحف حاسوب في فئة حواسيب كروم بوك وأخفها وزنًا من سامسونج مع تصميم أنيق وأداء قوي، ويأتي الجهاز بسمك قدره 12 ملم ووزن خفيف يصل إلى 1.17 كجم.

ويتميز جهاز Galaxy Chromebook Plus من سامسونج بشاشة من نوع OLED قياسها 15.6 إنشًا بسطوع يصل إلى 400 شمعة، ويعمل الجهاز بمعالج Intel Core 3 100U (Raptor Lake-R) مع ذاكرة وصول عشوائية (RAM) قدرها 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الحاسوب الجديد لا يتمتع بقوة أجهزة Galaxy Book التي تعمل بنظام ويندوز على مستوى العتاد، لكن الحاسوب – كحواسيب كروم بوك الأخرى – يركز على التطبيقات السحابية الخاصة بجوجل، وهو يمتلك مواصفات كافية للتعامل مع هذه التطبيقات بسهولة التي لا تتطلب مواصفات عالية.

ويقدم الجهاز عمر بطارية يصل إلى 13 ساعة من الاستخدام لكل مرة شحن، كما يحتوي على زر مخصص للذكاء الاصطناعي، وزر “Quick Insert” الذي يتيح الوصول السريع إلى مزايا الذكاء الاصطناعي في نظام ChromeOS ومزايا جوجل الحديثة مثل Gemini AI والترجمة الحية والتركيز وتحسين مكالمات الفيديو وتلخيص الملفات والمحتوى، وتطبيق مسجل الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي وغيرها من المزايا.

وسيكون جهاز Galaxy Chromebook Plus متاحًا في الأسواق لاحقًا هذا الشهر بسعر قدره 700 دولارٍ أمريكي، كما ستطلقه الشركة في الأسواق الأوروبية بسعر قدره 800 يورو.