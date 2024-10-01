ريزر تطلق وسادة كرسي الألعاب الاهتزازية

أعلنت ريزر خلال فعاليات مؤتمر Razercon إطلاق وسادة الألعاب الاهتزازية Razer Freya التي يمكنك ربطها بكرسي الألعاب بسعر قدره 300 دولار.

ويُعد الاهتزاز الذي تحصل عليه من Razer Freya امتدادًا للاهتزاز الذي تحصل عليه من أذرع التحكم في الألعاب.

وبدلًا من مجرد هز يديك، فإن الوسادة تهز عدة لوحات موضوعة خلفك وتحتك استجابة للأشياء التي تحدث في اللعبة من أجل زيادة الانغماس في اللعبة.

وتقول ريزر إن ردود الفعل الاهتزازية المتعددة الاتجاهات التي تصدرها الوسادة مدعومة بستة محركات اهتزازية متقدمة. وتتصل الوسادة عبر البلوتوث أو من خلال الاتصال اللاسلكي Razer HyperSpeed.

وفي معظم الأحيان، يتأثر هذا الاهتزاز بالصوت في أي لعبة تلعبها، أو الموسيقى التي تستمع إليها، أو الفيلم الذي تشاهده.

وتسرد ريزر ألعاب Final Fantasy 16 و Silent Hill 2 و Stalker 2 بصفتها ألعاب تستفيد من تقنية Razer Sensa HD التي تولد الاهتزاز.

ويعني ذلك أن المطورين برمجوا الدعم خصوصًا في هذه الألعاب وربطوه بإجراءات معينة. ومن السهل دعم الألعاب المستقبلية من خلال مكون إضافي لمحرك Unreal Engine 5.

وطرحت ريزر نسخة Project Esther من Razer Freya في معرض CES. وفي ذلك الوقت، لم يكن من الواضح إذا كانت الشركة تخطط لطرح المنتج.

يشار إلى أن هناك سترات اهتزازية وكراسي اهتزازية وملحقات كراسي اهتزازية، مع أنه لم يكن هناك وسادة اهتزازية قبل إصدار Razer Freya.

كما طرحت الشركة Razer Kraken V4 Pro، وهي نسخة جديدة من سماعات الرأس Razer Kraken V4 التي تجعل رأسك يهتز، بسعر قدره 400 دولار.

ومثل وسادة Razer Freya، تستخدم Razer Kraken V4 Pro تقنية الاتصال اللاسلكي Razer HyperSpeed ​​والبلوتوث، بالإضافة إلى الاتصالات السلكية.

وتأتي سماعة الرأس Razer Kraken V4 Pro مع صندوق صغير يسمى OLED Control Hub لتعديل ردود الفعل الاهتزازية، أو تحديد المدخلات، أو ضبط التأثيرات، إذ تحتوي سماعات الرأس على أضواء RGB.