جوجل تطرح Gemini Live لجميع مستخدمي أندرويد

أعلنت جوجل أن ميزة الدردشة الصوتية Gemini Live متاحة الآن مجانًا لجميع مستخدمي تطبيق Gemini باللغة الإنجليزية.

وفي الأصل، أطلقت عملاقة البحث ميزة Gemini Live في حدث الكشف عن أجهزة Pixel، وكانت متاحة لأجهزة Pixel 9، في حين كانت تتطلب اشتراك Gemini Advanced عبر خطة Google One AI Premium عبر الأجهزة الأخرى.

وفي شهر سبتمبر، بدأت جوجل بطرحها لمجموعة فرعية من مستخدمي أندرويد، ويجب أن تكون متاحة الآن لجميع المستخدمين، مع أن الإصدار المجاني فقط متاح مجانًا.

وتُعد Gemini Live بمنزلة ميزة تحادثية صوتية لمساعد جوجل الذكي Gemini، مما يسمح للمستخدمين بالدردشة مع Gemini طالما أرادوا.

وتوفر الميزة عددًا من خيارات الصوت المختلفة، ويظل خيار الاختيار من بين عشرة أصوات مختلفة حصريًا للمستخدمين الذين يدفعون.

وتُعد ميزة Gemini Live أفضل في التعامل مع مزايا المحادثات الفعلية، مثل التوقفات والمقاطعات. كما أن جوجل زودتها بميزة الاحتفاظ بالسياق لتذكر التفاعلات السابقة، مما يجعل المحادثات اللاحقة مفيدة.

ويلاحظ مستخدمو أندرويد الذين لديهم أجهزة متوافقة وتطبيق Gemini أيقونة موجة جديدة بجوار أيقونات الميكروفون والكاميرا.

ويؤدي النقر عليها إلى تنشيط Gemini Live، مما يسمح بالدردشة الصوتية الثنائية الاتجاه. ويتحدث الذكاء الاصطناعي بطلاقة مع تعديل طفيف للصوت، مع أنه يفتقر إلى الاستجابات العاطفية الموجودة في وضع الصوت المتقدم في ChatGPT.

وتُعد الميزة مفيدة للمستخدمين أثناء التنقل، إذ تقدم طريقة لفظية للحصول على ملخصات أو مناقشة مواضيع.

وتحاكي الواجهة مكالمة هاتفية، مع عرض موجة صوتية وأزرار التعليق والإنهاء. وتتضمن المحادثات نصًا مكتوبًا للمطالبات والاستجابات لسهولة الرجوع إليها.

وفي الوقت الحالي، لا تدعم Gemini Live إضافات Gemini، مثل جيميل أو يوتيوب، مع أن جوجل تعتزم إضافة هذه المزايا بصفتها جزءًا من مشروع أسترا Project Astra، إلى جانب وظيفة الكاميرا.

وفي الوقت الحالي، يتوفر تطبيق Gemini من جوجل لنظام أندرويد فقط. وكان كريج فيديريغي من شركة آبل قد ذكر احتمال وصول التطبيق إلى مستخدمي آيفون في شهر يونيو الماضي.

وقال فيديريغي في ذلك الوقت: “قد يأتي Gemini إلى نظام iOS في المستقبل، إلى جانب نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى”.

Live is now available for all Gemini users in English on the Android app. We can’t wait for you to try it. https://t.co/jev4pnuZJ0

— Google Gemini App (@GeminiApp) September 30, 2024