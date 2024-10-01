إنفينيكس تطلق هاتفها الذكي Infinix Smart 9 بسعر رخيص

أعلنت شركة إنفينيكس إطلاق هاتفها الذكي الجديد Infinix Smart 9 من الفئة الاقتصادية، وهو هاتف يمكنه الحفاظ على أداءٍ عالٍ لمدة قدرها 48 شهرًا، وفقًا للشركة.

وصرح ويكي ني، رئيس قسم المنتجات في الشركة، بأن الهاتف حصل على شهادة TÜV SÜD الألمانية، لضمان عدم تباطؤ أداء الهاتف عن المعتاد بمرور الوقت، لكن تلك الشهادة لا تعني بالضرورة أن الهاتف لن يعاني مطلقًا أي تأخير أو بطء.

ويتمتع الهاتف بمتانة عالية مع مقاومة الضرر عند السقوط، ودعم معيار IP54 لمقاومة الماء والأتربة، وقد صممت الشركة الغطاء الخلفي من مادة مركبة تجمع بين التصميم الخفيف الوزن والمتانة، مما يضمن مقاومة الخدوش مع الحفاظ على مظهر أنيق.

وبالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف SMART 9 مع ضوء فلاش خلفي قوي يوفر رؤية واضحة تصل إلى 5 أمتار، وهو مثالي لحالات الطوارئ أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويحتوي الهاتف على شاشة LCD قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها +HD ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا مع خاصية الشاشة الدائمة Always-On Display، وتحتوي الشاشة أيضًا على ثقب صغير للكاميرا الأمامية التي تتحول إلى شريط ديناميكي يعرض الإشعارات.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، في حين تحتوي الجهة الخلفية على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل وكاميرا أخرى مساعدة.

ويعمل الهاتف بمعالج Helio G81 من ميدياتيك، وبطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير، ومكبرات صوت استيريو لتحسين تجربة الصوت، مع ذاكرة عشوائية قدرها 3 أو 4 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 64 أو 128 جيجابايت.

وبصفته هاتفًا من الفئة الاقتصادية، يعمل هاتف Infinix Smart 9 بنظام التشغيل الخفيف Android 14 Go Edition مع واجهة XOS 14، التي تقدم أيضًا تطبيقات خفيفة لتحسين الأداء.

ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان، وهي الأسود والأخضر والذهبي والفضي، وتطرحه الشركة بسعر يبدأ من 75 دولارًا أمريكيًا.