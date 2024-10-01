آبل تواجه ارتفاعًا في تكاليف إنتاج هواتف آيفون 16

كشف تحليل جديد أن سلسلة هواتف آيفون 16 الجديدة تنتجها آبل بتكلفة أكبر مقارنةً بإصدارات آيفون 15، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المكونات.

ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة TD Cowen الاستثمارية، فإن تكلفة تصنيع هاتف آيفون 16 برو ماكس الجديد بسعة قدرها 256 جيجابايت تصل إلى نحو 485 دولارًا أمريكيًا، ومنها المكونات وعملية التجميع والتغليف. وللمقارنة، فقد كانت تكلفة إنتاج هاتف آيفون 15 برو ماكس تبلغ 453 دولارًا أمريكيًا، أي بفارق 32 دولارًا.

وارتفعت تكلفة إنتاج النماذج الأساسية أيضًا، إذ بلغت تكلفة تصنيع هاتف آيفون 16 نحو 416 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 395 دولارًا أمريكيًا لإصدار آيفون 15، أي بفارق 21 دولارًا أمريكيًا.

وأظهرت الدراسة أن أغلى مكونات آيفون 16 برو ماكس هي الشاشة ووحدة الكاميرا الخلفية، إذ تصل تكلفة كل منهما إلى 80 دولارًا أمريكيًا أو 16% من التكلفة الإجمالية. وتُعد الكاميرا العنصر الذي شهد أكبر زيادة، إذ ارتفعت تكلفتها بنحو 10 دولارات أمريكية مقارنةً بالجيل السابق، كما ارتفعت تكلفة الذاكرة العشوائية وذاكرة التخزين.

وفيما يخص النموذج الأساسي، فإن الشاشة هي المكون الأكثر تكلفة، إذ يصل سعرها إلى 65 دولارًا أمريكيًا أو 16% من التكلفة الإجمالية، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الذاكرة العشوائية ورقاقة A18 مقارنةً بالإصدار السابق.

ومن الجدير بالذكر أن هذه التكلفة لا تعكس التكلفة الحقيقية لهواتف آيفون، إذ إنها لا تأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى مثل تكلفة البحث والتطوير والنقل والشحن والتسويق وغيرها من العوامل.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن التوقعات بشأن طلب هواتف آيفون 16 الجديدة في السوق قد بدأت التراجع تدريجيًا، خاصةً مع وجود منافسة قوية في الصين.