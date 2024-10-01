آبل تحسّن سرعة الشحن في هواتف آيفون 16 برو

أدخلت آبل عدة تحسينات على سلسلة هواتف آيفون 16 برو فيما يتعلق بالبطارية وإدارة الحرارة كما أعلنت الشركة، كما أنها قد حسّنت أيضًا سرعة الشحن باستخدام الشحن السلكي أو الشحن اللاسلكي MagSafe.

ووفقًا لتقرير جديد من مؤسسة ChargerLAB المتخصصة في اختبارات الشحن وعمر البطاريات، فإن سرعة الشحن في سلسلة آيفون 16 برو قد زادت بنسبة قدرها 20% مقارنة بالجيل السابق.

وأجرى فريق ChargerLAB اختبارات شاملة لقدرات الشحن في هاتف آيفون 16 برو ماكس على وجه التحديد باستخدام مجموعة واسعة من ملحقات الشحن، سواء من شركة آبل أو من شركات أخرى.

وأظهرت النتائج أن هاتف آيفون 16 برو ماكس يشحن بسرعة قدرها 20% أو أكثر مقارنة بهاتف آيفون 15 برو ماكس.

وتجدر الإشارة إلى أنه عند استخدام شاحن آبل القياسي بقدرته البالغة 20 واطًا كانت سرعة الشحن متساوية تقريبًا بين الهاتفين، إذ وصلت إلى نحو 18 واطًا تقريبًا، لكن مع استخدام شواحن بقدرة أعلى، ظهرت الفوارق بنحو واضح.

وأوضحت النتائج أن استخدام شاحن بقوة قدرها 35 واطًا هو الحد الأدنى المطلوب لتحقيق أفضل سرعة شحن ممكنة تصل إلى 30 واطًا، ولكن زيادة قدرة الشاحن عن هذا الحد لن تؤدي إلى تحسّن إضافي في سرعة الشحن.

وأظهرت الاختبارات أن شواحن الشركات الخارجية – مثل سامسونج وشاومي وأنكر وغيرها – تقدم أداءً مشابهًا لشواحن آبل، مع تحقيق زيادة في سرعة الشحن بالنسبة نفسها مقارنةً بإصدارات العام الماضي.

وللاستفادة من قدرات الشحن السريع في هاتف آيفون 16، يُنصح ببعض الملحقات مثل استخدام شاحن من علامة تجارية موثوقة بقوة قدرها 65 واطًا، أو شاحن آبل بقوة قدرها 100 واط لاستخدامه أيضًا في شحن أجهزة آيباد وماك.

وكانت آبل قد أعلنت أن هواتف آيفون 16 الجديدة تدعم الشحن اللاسلكي باستخدام تقنية MagSafe بقدرة تصل إلى 25 واطًا عند استخدام شاحن مناسب بقوة قدرها 30 واطًا أو أكثر، وهو ما يقارب ضعف الحد السابق في هواتف آيفون 15 الذي يبلغ 15 واطًا فقط، وبذلك يمكن شحن هواتف آيفون 16 لاسلكيًا حتى 50% في غضون 30 دقيقة فقط.

وللحصول على أفضل تجربة شحن لاسلكي، يُنصح باستخدام الجيل الثاني من قاعدة MagSafe من آبل.