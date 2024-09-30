Red Magic تطلق جهاز الألعاب اللوحي Nova عالميًا

أعلنت شركة Red Magic إطلاق جهازها اللوحي الجديد المخصص للألعاب Nova في الأسواق العالمية.

ويأتي الجهاز اللوحي Nova بشاشة قياسها 10.9 إنشات بدقة قدرها 2.8K، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، مما يضمن تجربة ألعاب مميزة، وتدعم الشاشة سطوعًا يصل إلى 550 شمعة، كما أنها حاصلة على شهادة SGS لحماية العينين من الضوء الأزرق والإجهاد.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition من كوالكوم، الذي يتميز بوحدة معالجة مركزية بتردد يصل إلى 3.4 جيجاهرتز، ووحدة معالجة رسوميات بتردد قدره 1 جيجاهرتز، مع ذاكرة عشوائية قدرها 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وخيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0، ما يضمن سرعة في الأداء وتحميل التطبيقات.

ويتمتع جهاز Nova بنظام تبريد متطور يحافظ على استقرار الأداء في أثناء الاستخدام الكثيف، ويتضمن النظام مروحة عالية السرعة تعمل بسرعة قدرها 20 ألف دورة في الدقيقة، مع بنية تبريد مكونة من 9 طبقات، منها طبقة كبيرة من الألمنيوم المستخدم في صناعة الطيران ورقاقات نحاسية فائقة التوصيل على اللوحة الأم، بالإضافة إلى غلاف من الألمنيوم المتكامل، مما يسهم في توصيل الحرارة بنحو فعّال.

ويدعم الجهاز اتصالًا قويًا عبر شبكات الواي فاي Wi-Fi 802.11ax والبلوتوث 5.4، كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة قدرها 20 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع دعم تقنية الصوت DTS-X Ultra Sound في وجود 4 مكبرات صوت، من أجل تحسين التجربة الصوتية.

ويأتي الجهاز ببطارية سعتها 10,100 ميلي أمبير تتيح جلسات ألعاب طويلة، مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا، كما يحتوي الجهاز على منفذ USB-C ويدعم مجموعة متنوعة من الملحقات مثل لوحات المفاتيح والفأرات والأقلام ووحدات التحكم.

وتبدأ شركة Red Magic إتاحة الجهاز في الأسواق العالمية بدايةً من منتصف أكتوبر المقبل بسعر يبدأ من 500 دولارٍ أمريكي.