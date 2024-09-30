HMD Global تزيل هواتف نوكيا الذكية من موقعها الإلكتروني

اتخذت HMD Global خطوة كبيرة في عملية إعادة تسمية علامتها التجارية، فقد أزالت الشركة جميع هواتف نوكيا الذكية من مواقع مجموعة من الأسواق الرئيسية.

ويبدو أن الشركة، التي كانت تنتج الهواتف الذكية تحت العلامة التجارية نوكيا سابقًا، قد قررت التوقف عن توريدها إلى الأسواق الأوروبية.

وعلى سبيل المثال، لم تعد هواتف نوكيا الذكية مرئية عبر مواقع الشركة في المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا، مع أنها لا تزال متاحة عبر المواقع الفنلندية.

وعلى النقيض من ذلك، تواصل بعض الأسواق عرض هواتف نوكيا عبر مواقع HMD Global المحلية، مثل الفلبين، ويبدو أن علامة نوكيا التجارية لا تزال تتمتع ببعض القيمة هناك.

ويختلف الوضع للهواتف غير الذكية، إذ لا تزال الهواتف غير الذكية التي تحمل علامة نوكيا التجارية تُعرض عبر الموقع الإلكتروني.

وفي الوقت الحالي، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك فيه العثور على المجموعة الكاملة من هواتف نوكيا التي أصدرتها HMD Global هو صفحة HMD Global الدولية.

وقد لا يكون معجبو نوكيا متحمسين لهذا التطور، فإن القرار متوقع ومنطقي، إذ أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام أنها تنتقل إلى علامتها التجارية، والآن اختفت هواتف نوكيا الذكية من معظم مواقع الويب الرسمية للشركة في أوروبا.

وتعمل مواقع الويب لهذه الأسواق أيضًا بصفتها متاجر إلكترونية، ومع بيع HMD Global الآن الهواتف التي تحمل علامتها التجارية فقط، فلا يوجد سبب لتسويق المنتجات التي لم تعد متوفرة.

ولا تزال أجهزة نوكيا متوفرة في متاجر الشركة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا اللاتينية، مع أنه من المحتمل أن يتوقف توفرها في هذه المناطق قريبًا.

ويستطيع المستخدمون الوصول إلى القائمة الكاملة لمنتجات نوكيا عبر موقع الدعم، وهو المكان الذي يبحث فيه مستخدمو هواتف نوكيا الذكية وغير الذكية عن المعلومات لمعرفة الهواتف التي من المفترض أن تتلقى الدعم البرمجي.

ولا تزال نوكيا شركة رئيسية في مجال البنية التحتية للشبكات وتمتلك الكثير من براءات الاختراع في التقنيات المختلفة.