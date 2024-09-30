هونر تكشف عن إصدار الأطفال من Pad X8a

أطلقت هونر جهازها اللوحي المخصص للأطفال Pad X8a، بعد الإصدار السابق لجهاز Pad X8a العادي.

وصممت الشركة هذا الجهاز اللوحي للأطفال، ويتميز بجسم متين ومقاوم للصدمات وحافظة سيليكون آمنة للأطفال وآمنة غذائيًا للحماية اليومية. ويأتي الجهاز اللوحي مع قلم مناسب للأطفال للرسم والكتابة والتعلم.

ويعطي جهاز هونر الجديد الأولوية لرفاهية الطفل مع وضع راحة العين لتقليل التعرض للضوء الأزرق ويتضمن أدوات الرقابة الأبوية لإدارة ومراقبة استخدام الجهاز.

ويزن الجهاز نحو 495 جرامًا، ويتميز بهيكل معدني نحيف قدره 7.25 ملم ومكبرات صوت رباعية محيطية لتجربة غامرة. وتجعله مزاياه الصديقة للأطفال مثاليًا للعائلات.

وزودت هونر الجهاز بشاشة مريحة للعين من نوع TFT LCD بقياس قدره 11 بوصة وبدقة قدرها 1920×1200 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا وبكثافة قدرها 207 بكسلات لكل بوصة مع ذروة سطوع قدرها 400 شمعة في المتر المربع

ويحتوي الجهاز على تقنية التعتيم الديناميكي Ambient Light Care لتقليل إجهاد العين ووضع الكتاب الإلكتروني E-ink للقراءة المريحة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه معتمد من TUV Rheinland للأداء المنخفض للضوء الأزرق والخالي من الوميض.

ويعمل الجهاز اللوحي بمعالج Snapdragon 680 4G مع مساحة تخزين داخلية قدرها 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

ويدعم حاسوب هونر تعدد المهام السلس والاستخدام المتعدد النوافذ. كما يوفر ما يصل إلى 56 يومًا من وقت الاستعداد و 14 ساعة من تشغيل الرسوم المتحركة.

وتوجد كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2، وكاميرا خلفية بدقة قدرها 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2.

ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم Magic OS 8.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، مما يسهل مزامنة الملفات بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ويتضمن Google Kids Space، الذي يقدم محتوى تعليميًا وألعابًا تفاعلية ودورات للأطفال. ويدعم HONOR Notes التعبير الإبداعي باستخدام قلم Doodle Pen المصمم للرسم أو الكتابة أو تدوين الملاحظات.

وتتيح ميزة Family Link المثبتة سابقًا للآباء تعيين حدود زمنية للشاشة وإدارة التطبيقات والوصول إلى تقارير الاستخدام لتعزيز العادات الرقمية الصحية.

ويأتي الجهاز مع حافظة سيليكون مقاومة للصدمات تعزز السلامة وتوفر ثلاثة أوضاع، وهي وضع الرسم ووضع المقبض ووضع مشاهدة الفيديو.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 8300 ميلي أمبير، ويتضمن مقياس التسارع ومستشعر الإضاءة المحيطة، إلى جانب ميكروفون واحد و 4 مكبرات صوت مع HONOR Histen.

وتطرح هونر جهازها اللوحي الجديد المخصص للأطفال Pad X8a بسعر قدره 170 دولارًا.

وفي حديثها عن الإطلاق، قالت الشركة: “يسعدنا أن نقدم Pad X8a Kids Edition، وهو جهاز لوحي مصمم خصوصًا لأطفالك الصغار. لا يُعد Pad X8a Kids Edition مجرد جهاز لوحي، بل إنه بمنزلة بوابة للأطفال للاستكشاف والتعلم والاستمتاع بالتجربة الرقمية الآمنة والجذابة. بفضل شاشته المعتمدة لراحة العين وتصميمه المتين المناسب للأطفال والمحتوى الثري المصمم خصوصًا للأطفال، صممنا كل جانب بعناية. وسواء كان للتعليم أو للترفيه، فإن جهاز Pad X8a Kids Edition موجود لدعم نمو أطفالك ونجاحهم في العصر الرقمي”.