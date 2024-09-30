مقارنة بين جهازي سامسونج Galaxy Tab S10 Ultra و Galaxy Tab S9 Ultra 

كشفت شركة سامسونج قبل عدة أيام عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S10 Ultra الجديد المتطور، الذي يأتي مع بعض التحسينات في المواصفات والتصميم مقارنة بجهاز Galaxy Tab S9 Ultra الذي صدر العام الماضي.

إذ يأتي بتصميم أرق قليلًا وأخف وزنًا ولكنه أكثر قوة، وتمتاز شاشته بأنها مضادة للانعكاس، ويدعم مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، ويعمل بمعالج جديد من MediaTek، ومع ذلك هناك الكثير من المواصفات المتشابهة بين الطرازين.

ولتتعرف جميع التغييرات التي حصل عليها الطراز الجديد، سنوضح فيما يلي أبرز الفروق بين جهازي سامسونج Galaxy Tab S10 Ultra و Galaxy Tab S9 Ultra:

1- يمتاز Tab S10 Ultra بتصميم أنحف وأقوى قليلًا من تصميم S9 Ultra:

مع أن Galaxy Tab S10 Ultra يأتي بالتصميم العام نفسه الخاص بجهاز Tab S9 Ultra، فإن هناك بعض الفروق الطفيفة؛ إذ يتضمن الطراز الجديد إطارًا أنحف قليلًا، يبلغ قياسه 5.4 ملم بدلًا من 5.5 ملم، وهو أخف قليلًا ويبلغ وزنه 723 جرامًا.

يأتي الجهاز اللوحي الجديد في هيكل مصنوع من الألمنيوم من نوع Armor Aluminium المُحسن الذي يعزز صلابة الجهاز بنسبة تبلغ 10%، مما يجعله أكثر مقاومة للخدوش والضربات.

يتوفر Tab S10 Ultra أيضًا بخيارات ألوان جديدة وتشمل: الرمادي (Moonstone Gray) والفضي (Platinum Silver)، وأما طراز Tab S9 Ultra فيتوفر باللون البيج (Beige)، والأسود (Graphite).

كلا الجهازين مقاومان للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويأتيان مع قلم S Pen، ويدعمان لوحة المفاتيح من سامسونج التي تُباع بنحو منفصل.

2- شاشة Galaxy Tab S10 Ultra مغطاة بطبقة مضادة للانعكاس:

يحتوي جهازا سامسونج Galaxy Tab S10 Ultra و Tab S9 Ultra على شاشات Super AMOLED 2X كبيرة تأتي بمقاس قدره 14.6 بوصة وهي من أكبر الشاشات التي ستجدها في الأجهزة اللوحية، وكلتا الشاشتين تدعمان معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتازان بدقة تبلغ 1848 × 2960 بكسلًا.

هذا يجعل أجهزة Ultra اللوحية مناسبة لبث المحتوى المرئي وتعدد المهام خاصةً عند استخدام لوحة المفاتيح معها التي يمكن أن تحول تجربة استخدام هذه الأجهزة اللوحية إلى تجربة مشابهة لاستخدام الحاسوب الشخصي.

ومع أن كلتا الشاشتين متطابقتان في المواصفات الأساسية، هناك فروق طفيفة بينهما؛ إذ تمتاز شاشة Tab S10 Ultra بأنها مغطاة بطبقة من الطلاء المضاد للانعكاس نفسه الموجود على شاشة Galaxy S24 Ultra، وهذا الطلاء يعكس كمية من الضوء المحيط بنسبة تبلغ 2% مقارنةً بنسبة تبلغ 4.5% في جهاز Tab S9.

تدعم شاشة الجهاز الجديد أيضًا تقنية Vision Booster من سامسونج لضبط السطوع والتباين تلقائيًا اعتمادًا على الضوء في البيئة المحيطة بالمستخدم لتعزيز تجربة المشاهدة حتى في البيئات العالية السطوع.

3- يعمل جهاز Galaxy Tab S10 Ultra بمعالج جديد من MediaTek:

يعمل Galaxy Tab S9 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 المخصص لمجموعة أجهزة Galaxy الرائدة التي صدرت العام الماضي مثل Galaxy S23 Ultra بفضل الشراكة بين شركتي سامسونج وكوالكوم، لكن سامسونج اختارت في هذا العام معالجًا جديدًا من MediaTek.

إذ يعمل Tab S10 Ultra بمعالج +MediaTek Dimensity 9300 الذي يمتاز بتحسن بنسبة قدرها 18% في أداء وحدة المعالجة المركزية، وبنسبة قدرها 27% في أداء وحدة معالجة الرسومات وبنسبة قدرها 14% في كفاءة وحدة المعالجة العصبية (NPU) مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يعمل به الاصدار السابق.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يتوفر كلا الجهازين بالخيارات نفسها التي تشمل: 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 256 و 512 جيجابايت وواحد تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع وجود فتحة لبطاقة microSD لزيادة سعة ذاكرة التخزين الداخلية حتى 1.5 تيرابايت.

4- يحتوي Galaxy Tab S10 Ultra على مزايا Galaxy AI متقدمة:

يدعم جهازا Galaxy Tab S10 Ultra و Tab S9 Ultra مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI من سامسونج. ومع ذلك، هناك فرق بين مزايا Galaxy AI المتوفرة في كلا الجهازين، ويرجع ذلك إلى الفرق في وحدات المعالجة العصبية الموجودة في معالجات Snapdragon و Dimensity.

هذا يعني أن المزايا الأساسية مثل إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور وأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي ومزية التلخيص الذكاء الاصطناعي متوفرة في كلا الجهازين، لكن المزايا الحديثة مثل: Portrait Studio و Sketch to Image حصرية لجهاز Tab S10 ultra.

يقدم Tab S10 Ultra أيضًا بعض مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تركز في توفير تجربة مشابهة لتجربة الحاسوب الشخصي، مع تطبيق الملاحظات المعاد تصميمه الذي يسمح بتسجيل الملاحظات الصوتية ونسخها، والمساعدة في حل معادلات الرياضيات.

5- يحتوي كلا الجهازين على بطاريات متطابقة في السعة:

يحتوي كلا الجهازين اللوحيين على بطاريات تبلغ سعتها 11200 ميلّي أمبير في الساعة، لكن كفاءة معالج Dimensity الجديد في استهلاك الطاقة ستساعد في استمرار جهاز Tab S10 Ultra بالعمل مدة أطول قليلًا من جهاز Tab S9 Ultra الذي يعمل بمعالج كوالكوم.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، كلا الجهازين يدعمان الشحن بقدرة تبلغ 45 واطًا، وكلاهما يستغرقان مدة قدرها 143 دقيقة لإعادة الشحن بالكامل.

6- السعر:

يُباع جهاز سامسونج Galaxy Tab S10 Ultra اللوحي الجديد بسعر يبدأ من 1200 دولار، وأما جهاز Galaxy Tab S9 Ultra فيُباع أيضًا بسعر يبدأ من 1200 دولار، ولكن من المُتوقع أن ينخفض سعره خلال المدة القادمة بسبب إطلاق الإصدار الجديد.