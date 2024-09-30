مزايا مخفية في نظام ‌watchOS 11 وكيفية استخدامها

يحتوي نظام ‌watchOS 11 الأحدث لساعات آبل الذكية على مجموعة واسعة من المزايا الجديدة والتحديثات التي من شأنها مساعدتك في تخصيص تجربة التمرين وتتبع اللياقة البدنية، وتسهيل الوصول إلى الأدوات المفيدة التي تستخدمها كثيرًا وغير ذلك، والكثير من هذه المزايا مخفية ولم تتحدث عنها آبل عند إعلان النظام الجديد.

ولمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من التحديث الجديد، سنذكر فيما يلي بعض المزايا المفيدة المخفية في نظام ‌watchOS 11 وكيفية استخدامها:

1- إمكانية استخدام التاج الرقمي للوصول إلى الإشعارات:

في نظام watchOS 10، عليك التمرير إلى الأسفل على وجه ساعة آبل لعرض الإشعارات، ومع أن هذه الطريقة ما تزال تعمل في نظام watchOS 11 الجديد، فإن هناك طريقة أخرى جديدة قد يجدها بعض الأشخاص أسهل من الطريقة السابقة، وهي تدوير التاج الرقمي (Digital Crown) إلى الأسفل للكشف عن جميع الإشعارات بسرعة، وهذه الطريقة مناسبة للاستخدام عندما تكون يدك مبللة ولا تستطيع استخدام شاشة الساعة.

2- مزية Check In:

تتيح لك مزية Check In إرسال إشعار إلى صديق أو أحد أفراد أسرتك تلقائيًا عند وصولك إلى وجهة ما. وقد قدمت آبل هذه المزية أول مرة العام الماضي لهواتف أيفون ضمن نظام التشغيل iOS 17، لكنها لم تكن موجودة في تحديث watchOS 10 لساعات آبل الذكية.

وفي هذا العام أضافت آبل هذه المزية إلى ساعاتها عبر نظام watchOS 11، ويمكنك الآن استخدامها في تطبيق الرسائل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدامها عند ممارسة الرياضات الخارجية كالركض وخاصة في الليل، وهذا يساعد أفراد العائلة أو الأصدقاء في التحقق من أنك عدت إلى المنزل بعد انتهاء التمرين دون التعرض لأي مشكلات.

ولاستخدام هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

عند بدء تمرين في تطبيق Workout، مرر إلى الجهة اليمنى للوصول إلى خيار Check In الجديد. انقر فوق خيار Check In، ثم حدد الوقت الذي يجب أن يصل فيه إشعار إلى شخص ما، على سبيل المثال: عند وصولك إلى المنزل، أو عند انتهاء التمرين. حدد جهة الاتصال التي تود إخطارها عند انتهاء التمرين أو عند الوصول إلى المنزل.

3- وجوه ساعة جديدة:

حسّنت آبل أداة تصميم صور واجهة الساعة في نظام watchOS 11 التي أصبحت قادرة على البحث في مكتبة الصور لتحليل الصور باستخدام التعلم الآلي وتحديد اللقطات ذات الجودة العالية لاستخدامها وجه للساعة. ويمكنك أيضًا تخصيص حجم الوقت وتنسيفه، بالإضافة إلى اختيار نوع الخط المفضل لك.

من ناحية أخرى، هناك وجهان إضافيان للساعة في نظام watchOS 11 هما: Flux و Reflections. يتغير لون Flux عندما يتحرك الخط الأفقي الخاص بالثواني إلى الجهة العلوية ويغير نمط الرقم مع كل دقيقة جديدة. وأما Reflections فيغير تلقائيًا بين نمط الشاشة الكاملة والنمط الدائري.

4- إمكانية مزامنة الخرائط المخزنة في آيفون مع الساعة:

في نظام iOS 18، يدعم تطبيق الخرائط المسارات الخاصة التي يمكنك تحديدها وإضافتها إلى مكتبة الخرائط الخاصة بك، وفي حال تنزيل هذه المسارات على هاتف آيفون للاستخدام دون اتصال بالإنترنت، فيمكنك أيضًا اختيار مزامنتها مع ساعة آبل، لتتمكن من تتبع الاتجاهات من الساعة مباشرة، وذلك بتفعيل خيار (المزامنة مع ساعة آبل) sync with Apple Watch بعد تنزيل المسار.

5- ضبط زر الإجراء بسرعة:

في نظام watchOS 11 يمكنك تعيين وظائف مختلفة لزر الإجراء (Action Button) بمجرد الضغط مطولًا عليه؛ إذ سيؤدي هذا إلى ظهور قائمة تتضمن مجموعة من الخيارات، مثل: التمرين، والمصباح اليدوي، والمذكرة الصوتية، والترجمة، وسيؤدي تحديد وظيفة إلى تعيينها تلقائيًا وظيفة أساسية لزر الإجراء حتى تعمل مباشرة في كل مرة تضغط فيها على الزر.

6- تطبيق Tides:

يتيح لك تطبيق Tides الجديد في نظام watchOS 11 التحقق من حال أكثر من 115000 شاطئ في جميع أنحاء العالم خلال الأيام السبعة القادمة إذا كنت ترغب في ممارسة الأنشطة المائية؛ إذ يمكنك التحقق من المد والجزر المرتفع والمنخفض، بالإضافة إلى حال الطقس وسرعة الرياح واتجاهها ووقت شروق الشمس ووقت غروبها وارتفاع المد والفواصل بين المد والجزر.