مايكروسوفت تعيد تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي كوبايلوت

أعلنت مايكروسوفت إعادة تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها كوبايلوت Copilot، مع إضافة تحديثات جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين عالميًا.

وتتميز الواجهة الجديدة بتصميم عصري وأنيق، مما يجعل استخدام كوبايلوت أكثر سهولة وبساطة من أي وقت مضى.

ووفقًا لما عرضته مايكروسوفت، تحتوي الصفحة الرئيسية الجديدة على كتل معلوماتية ترشد المستخدمين، بالإضافة إلى صندوق نصي عائم في الأسفل لإدخال الاستفسارات والوصول إلى المحادثات السابقة.

ومع أن الوظائف الأساسية لكوبايلوت لم تتغير، لكن التصميم الجديد يوفر تجربة استخدام أكثر سلاسة ووضوحًا، كما بات كوبايلوت يدعم الآن الوضع الليلي والنهاري، مما يتيح للمستخدمين تخصيص المظهر بناءً على تفضيلاتهم الشخصية.

ويمكن للمستخدمين التفاعل مع كوبايلوت بطرق متعددة، سواء عن طريق كتابة النصوص، أو تحميل الصور مع أوصافها، أو حتى استخدام الأوامر الصوتية.

وفيما يتعلق بالأوامر الصوتية، فإن كوبايلوت يضم الآن أربعة أصوات مميزة، ما يعزز تجربة المستخدم بشكل أكبر، خاصةً مع الميزة الجديدة “Copilot Daily”، التي تُعد ميزة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم تحديثات يومية مخصصة للمستخدمين.

وتبدأ الميزة بتقديم معلومات عامة، ثم تقدّم الأخبار من مصادر شهيرة مثل وكالة رويترز، ويمكن للمستخدمين النقر على المصدر لقراءة المقال كاملًا.

وتقدم مايكروسوفت تلك الميزة كوسيلة سريعة وجذابة للمستخدمين لإبقائهم على اطلاع بالأخبار، وهي تخطط لجعلها جزءًا من الروتين اليومي للمستخدمين، وقد تصبح عاملًا مهمًا لجذب المستخدمين والاحتفاظ بهم.

يُذكر أن مايكروسوفت أنشأت في وقت سابق من هذا العام قسمًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بقيادة مصطفى سليمان، الذي سبق له العمل في جوجل والمؤسس المشارك لشركة Inflection AI. ويبدو أن إعادة تصميم كوبايلوت من عمل هذا الفريق الجديد، إذ تحمل بعض التشابه مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها Inflection AI.

ومع المظهر الجديد والمزايا المبتكرة، يهدف كوبايلوت إلى تحسين تجربة المستخدم وزيادة التفاعل، مما يجعله أداة لا غنى عنها للمستخدمين. ويمكن الوصول إلى التصميم الجديد عبر زيارة الموقع الرسمي: copilot.microsoft.com.