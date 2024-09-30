مازدا تطرح سيارتها الكهربائية السيدان EZ-6

رفعت مازدا الستار عن أحدث سياراتها السيدان Mazda EZ-6 التي طورتها بالشراكة مع تشانجان Changan المملوكة للدولة الصينية.

وتتوفر السيارة بنسخ كهربائية بالكامل Mazda EZ-6 EV ونسخ ذات مدى ممتد Mazda EZ-6 EREV.

وتعمل النسخة الكهربائية بالكامل بمحرك كهربائي بقوة قدرها 190 كيلوواطًا مثبت على المحور الخلفي.

ويمكن للمشترين الاختيار ما بين بطارية بقوة قدرها 56.1 كيلوواطًا أو 68.8 كيلوواطًا، مما يوفر مدى قدره 480 كم و 600 كم على التوالي.

وتتيح قدرات الشحن السريع للبطارية الشحن من 30 في المئة إلى 80 في المئة خلال 15 دقيقة.

وتجمع نسخة المدى الممتد بين المحرك المعتاد بسعة قدرها 1.5 لترًا ومحرك كهربائي بقوة قدرها 160 كيلوواطًا.

ويعمل المحرك فقط بصفته مولد لتوسيع مدى السيارة، الذي يختلف حسب البطارية. ومع البطارية الصغيرة، تقدم نسخة المدى الممتد مدى كهربائي قدره 130 كم ومدى إجمالي قدره 1300 كم.

وتزيد البطارية الكبيرة من مدى الكهرباء إلى 200 كم. ويستغرق شحن بطارية نسخة المدى الممتد من 30 في المئة إلى 80 في المئة نحو 20 دقيقة.

وتشترك سيارة مازدا الجديدة Mazda EZ-6 في المنصة مع سيارات السيدان من تشانجان Deepal SL03 و Deepal L07، مع أنها تختلف في الأبعاد والتصميم.

وتأتي سيارة مازدا بأبعاد قدرها 4921 ملم × 1890 ملم × 1485 ملم مع قاعدة عجلات قدرها 2895 ملم.

ويُعد التصميم الخارجي لسيارة السيدان Mazda EZ-6 مزيجًا من عناصر مازدا المألوفة وبعض اللمسات المستقبلية.

ويتميز الطرف الأمامي بشبك أمامي يشبه شبك مازدا ومصابيح أمامية مقسمة مع المصابيح الرئيسية الموجودة في الجهة السفلية لمصابيح التشغيل النهارية.

وتطلق مازدا على مجموعة مصابيح LED هذه اسم “أجنحة النور” Wings of Light، ويضيء شعار مازدا لتوفير توهج إضافي.

ويعمل الجناح الخلفي تلقائيًا عند سرعات تزيد على 90 كم في الساعة لتحسين الديناميكية الهوائية.

وتعكس المصابيح الخلفية التصميم الموجود في نماذج مازدا الأخرى، وتضفي مصابيح الفرامل الممتدة على عرض السيارة لمسة عصرية.

وفي الداخل، تقدم Mazda EZ-6 تصميمًا تقليديًا مشابهًا لسيارة Deepal SL03. ويجد السائقون لوحة عدادات تقليدية إلى جانب شاشة معلومات ترفيهية بقياس قدره 14.6 بوصة.

وتعرض شاشة الواقع المعزز الأمامية بقياس قدره 50 بوصة معلومات أساسية على الزجاج الأمامي. وتدعم شريحة كوالكوم Snapdragon 8155 أنظمة قمرة القيادة.

وتتميز داخلية السيارة بالتنجيد الجلدي، ويوفر نظام صوت سوني المكون من 14 مكبر صوت جودة صوت ممتازة، وتضفي الإضاءة المحيطة المكونة من 64 لونًا جوًا مميزًا لضبط الحالة المزاجية.

ويمكن للركاب في المقعد الأمامي الاستمتاع بالمقاعد العديمة الجاذبية الشهيرة جدًا التي تنحني إلى وضع شبه مسطح. ويضيف السقف الزجاجي بطول السيارة إحساسًا بالاتساع إلى المقصورة.

وتتميز السيارة بمحدد قيادة مثبت على عمود التوجيه، مما يوفر مساحة قيمة عبر الكونسول الوسطي، وتوجد مساحة تتسع لهاتفين، مع أن المساحة المخصصة للسائق فقط هي التي تدعم الشحن اللاسلكي.

وتطرح مازدا سيارة Mazda EZ-6 بسعر يتراوح ما بين 22800 دولار و 28500 دولار.