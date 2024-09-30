لينوفو تطلق جهاز الألعاب اللوحي Legion Y700 إصدار 2024

أعلنت شركة لينوفو رسميًا الجيل الجديد من جهازها اللوحي المخصص للألعاب Legion Y700 إصدار 2024، وهو جهاز قوي مصمم خصيصًا لهواة الألعاب.

ويأتي الإصدار الجديد بشاشة قياسها 8.8 إنشات، بدقة قدرها 2560×1600 بكسل، وبكثافة بكسلات تصل إلى 343 بكسلًا لكل إنش، كما تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، مما يضمن تجربة لعب سلسة. وتدعم الشاشة أيضًا نطاق الألوان الواسع DCI-P3 مع دقة ألوان عالية، وسطوع يبلغ 500 شمعة، علمًا بأن الشاشة حاصلة على شهادة TÜV Rheinland لتقليل الضوء الأزرق والوميض، مما يعزز راحة العين في أثناء مدد اللعب الطويلة.

ويتميز الجهاز بوجود نسخة يُطلق عليها اسم Super Control Dynamic مزودة بخيارات تعزز سلاسة الألعاب، وتقلل وهج الشاشة بنسبة تصل إلى 96.5%، وتخفض نقاط الانعكاس بنسبة قدرها 45%، مما يجعلها خيارًا مثاليًا عند تشغيل الألعاب في الخارج.

ومن ناحية الأداء، يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم مدعومًا بذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X حجمها 12 أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين من نوع UFS 4.0 قدرها 256 أو 512 جيجابايت، مع نظام التبريد QianKun الخاص بشركة لينوفو، الذي يحتوي على حجرة تبخير كبيرة لضمان تبديد الحرارة بنحو مثالي حتى عند الاستخدام الكثيف.

ويأتي الجهاز مزودًا بمحرك Lingjing الخاص بلينوفو، الذي يقلل تأخير الاستجابة اللمسية بنسبة قدرها 32% وتأخير الشبكة بنسبة قدرها 45% في ألعاب معينة، مما يمنح اللاعبين ميزة تنافسية في الألعاب المتعددة اللاعبين.

ويحتوي الجهاز أيضًا على منفذي USB-C مزدوجين، مما يسمح بالشحن واستخدام سماعات الرأس السلكية في الوقت نفسه، كما يدعم إخراج الفيديو عبر منفذ DP. ويبلغ وزن الجهاز اللوحي 350 جرامًا فقط، مما يجعله خفيف الوزن وسهل الحمل.

ويعمل جهاز Lenovo Y700 2024 بنظام ZUI 16.1 المبني على نظام أندرويد 14، ويحتوي على بطارية بسعة قدرها 6,550 ميلي أمبير، توفر ما يصل إلى 14 ساعة من تشغيل الفيديو، أو 9 ساعات من تشغيل الألعاب.

ويتوفر الجهاز بلونين، هما الأسود والأبيض بسعر يبدأ من 420 دولارًا أمريكيًا، في حين أن النسخة المميزة Super Control Dynamic يبدأ سعرها من 470 دولارًا أمريكيًا.