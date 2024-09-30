فيفو تسبق جوجل وسامسونج في إطلاق نظام أندرويد 15

بدأت شركة فيفو Vivo الصينية إطلاق نظام أندرويد 15 بإصداره النهائي لبعض هواتفها الرائدة، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية حديثة.

واستنادًا إلى تلك التقارير، أصبحت فيفو أول شركة تبدأ طرح نظام أندرويد 15 المستقر لهواتفها الرائدة، ويأتي هذا الطرح قبل كلٍ من سامسونج وجوجل، التي تملك نظام التشغيل أندرويد.

ووفقًا لما ذكره المستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد بدأت فيفو طرح تحديث FuntouchOS 15 المعتمد على نظام أندرويد 15 لهواتفها الرائدة مثل Vivo X Fold3 Pro و Vivo X100 Pro و Vivo 100، بالإضافة إلى هاتف iQOO 12.

وعادةً ما تتصدر جوجل وسامسونج السباق في إصدار أحدث تحديثات نظام أندرويد، لكن المفاجأة جاءت عندما حصل بعض المستخدمين بالفعل على التحديث الجديد من فيفو مع أن موعد الإطلاق الرسمي للتحديث لم يحن بعدُ.

وفي الوقت الحالي، ما زالت سلسلة جوجل بكسل 9 تنتظر تحديث أندرويد 15، الذي من المتوقع طرحه في منتصف أكتوبر. وأما سامسونج، فلم تُصدِر أي معلومات حتى الآن حول تحديث واجهة One UI 7 التجريبية المبنية على نظام أندرويد 15.

ويأتي تحديث FuntouchOS 15 بمجموعة من المزايا الجديدة لهواتف فيفو الرائدة، ومنها مزايا الذكاء الاصطناعي مثل ميزة “الممحاة الذكية” في تطبيق الصور، وميزة “الترجمة الحية” التي تتيح للمستخدمين متابعة المحادثات في الوقت الفعلي باللغة التي يفضلونها، بالإضافة إلى كافة مزايا نظام أندرويد 15.

ويتضمن التحديث أيضًا ميزة المشاركة الجزئية للشاشة لتعزيز الخصوصية، ودعمًا أصليًا للاتصال عبر الأقمار الصناعية. وتطرح الشركة التحديث تدريجيًا، ومن المتوقع أن يصل إلى أجهزتها المؤهلة في الأيام المقبلة.