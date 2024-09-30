عدسة جوجل تتيح البحث بمقاطع الفيديو

بدأت جوجل إطلاق ميزة البحث باستخدام مقاطع الفيديو عبر أداة Google Lens للمستخدمين حول العالم.

وأفاد مستخدمو أداة البحث من الشركة في أندرويد بتوفر الميزة الجديدة التي أعلنتها جوجل أول مرة خلال مؤتمر المطورين I/O 2024 في وقت سابق من العام الجاري.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين طرح الأسئلة حول الأشياء المحيطة بهم بعد تسجيل مقطع فيديو قصير لاستخدامه في البحث.

وأوضحت جوجل خلال إعلان تلك الميزة: “البحث هو أكثر بكثير من مجرد كلمات في مربع نص. غالبًا ما تكون الأسئلة التي يطرحها المستخدمون تتعلق بالأشياء التي يرونها حولهم، ومنها الأشياء المتحركة. وبفضل التقدم في فهم الفيديو، أصبح بإمكاننا أخذ البحث البصري إلى مستوى جديد تمامًا، إذ يمكن الآن طرح الأسئلة باستخدام الفيديو”.

ومن الجدير بالذكر أن البحث باستخدام الفيديو يوفر الكثير من الوقت والجهد في محاولة وصف المشكلة أو المشهد بالكلمات، كما ستكون نتائج البحث المعروضة نفسها مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويمكن فتح أداة Google Lens في هواتف أندرويد، والضغط مطولًا على زر التصوير لتسجيل فيديو وطرح سؤال، لترد ميزة البحث بالفيديو بإجابة يولدها الذكاء الاصطناعي إذا كانت ميزة “مطالعات الذكاء الاصطناعي AI Overviews” مفعلة في دولة المستخدم.

وكانت جوجل قد ذكرت في وقت سابق أن ميزة البحث بالفيديو ستتاح أولًا للمستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، قبل أن تتوسع لتشمل مناطق أخرى حول العالم.