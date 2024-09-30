راسبيري باي تطلق وحدة كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي

طورت راسبيري باي Raspberry Pi وسوني وحدة كاميرا Raspberry Pi AI التي أطلقتها الشركة المطورة لأجهزة الحواسيب المصغرة بسعر قدره 70 دولارًا.

وتأتي الكاميرا مع معالجة الذكاء الاصطناعي، التي قد تساعد المستخدمين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تعالج البيانات المرئية بسهولة.

وتعتمد الكاميرا الجديدة على خطط راسبيري باي لتقديم شرائح وإضافات لمطوري الذكاء الاصطناعي، بعد أن أصدرت الشركة سابقًا عدة وحدات كاميرا غير مدعومة بالذكاء الاصطناعي منذ طرحها أول كاميرا بدقة قدرها 5 ميجابكسل في عام 2013.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة راسبيري بال، إيبن أبتون، في بيان صحفي: “أصبحت معالجة الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي أداة جذابة للمطورين في جميع أنحاء العالم. نتطلع إلى رؤية ما يمكن لأعضاء مجتمعنا تحقيقه باستخدام قوة كاميرا Raspberry Pi AI”.

وتتوافق كاميرا الذكاء الاصطناعي مع جميع أجهزة الحواسيب الأحادية اللوحة من راسبيري باي، وتجمع بين ذاكرة وصول عشوائي مثبتة على الشريحة وشريحة المتحكم RP2040 من راسبيري باي ومستشعر الصور IMX500 من سوني الذي يتعامل مع معالجة الذكاء الاصطناعي.

ويلغي هذا المزيج الحاجة إلى مكونات إضافية، مثل المسرعات أو وحدة معالجة الرسومات، التي عادةً ما تكون مطلوبة لوحدات الكاميرا للتعامل مع البيانات المرئية الواسعة النطاق.

وتأتي كاميرا الذكاء الاصطناعي من راسبيري باي بدقة قدرها 12.3 ميجابكسل، وهي قادرة على التقاط لقطات بمعدل قدره 10 إطارات في الثانية وبدقة قدرها 4056×3040 بكسلًا، أو بمعدل قدره 40 إطارًا في الثانية وبدقة قدرها 2028×1520 بكسلًا.

وتأتي وحدة كاميرا الذكاء الاصطناعي مزودة سابقًا بنموذج MobileNet-SSD، وهو نموذج اكتشاف الأشياء الذي يمكن تشغيله في الوقت الفعلي.

كما تتميز وحدة كاميرا الذكاء الاصطناعي بتركيز قابل للتعديل يدويًا، وحقل رؤية بزاوية قدرها 76 درجة، وتأتي بأبعاد قدرها 25 ملم × 24 ملم × 11.9 ملم، مما يجعلها متطابقة تقريبًا في الحجم مع وحدة الكاميرا الثالثة التي أصدرتها الشركة في العام الماضي.

ولا تزال راسبيري باي تبيع وحدة الكاميرا الثالثة، التي تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع مستشعر الصور IMX708 من سوني، المثبتة عبر لوحة إضافية صغيرة يمكنك إقرانها بأجهزة حواسيب الشركة باستخدام كابل شريطي.

ونظرًا إلى أن الشركة تعد بالحفاظ على استمرار الإنتاج لسنوات عديدة، فإن وحدة الكاميرا الثالثة تظل متاحة بنحو 25 دولارًا.