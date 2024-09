تسلا تجلب القيادة الذاتية الكاملة إلى سايبرترك

بدأت تسلا بطرح برنامج القيادة الذاتية الكاملة الخاضع للإشراف FSD لبعض مالكي سايبرترك Cybertruck، وكان البرنامج مفقودًا عندما بدأت عمليات تسليم الشاحنات الكهربائية في شهر نوفمبر الماضي بعد سنوات من التأخير.

وكان المستخدمون الأوائل قادرين على شراء برنامج القيادة الذاتية الكاملة الخاضع للإشراف، مع أنه لم يكن قابلًا للتنشيط إلا بعد إعادة برمجته ليناسب التصميم الفريد للشاحنات الكهربائية.

وكانت النماذج السابقة التي باعتها تسلا، مثل Model 3 وModel Y، قادرة على الوصول إلى برنامج القيادة الذاتية الكاملة الخاضع للإشراف واستخدامه عند الإصدار.

ووفقًا للمنشورات عبر منصة إكس، بدأ أصحاب سايبرترك باستخدام برنامج القيادة الذاتية الكاملة الخاضع للإشراف مع أحدث تحديث للشركة.

وصُنف التحديث على أنه لا يزال في مرحلة الوصول المبكر، ويقتصر على المالكين المدعوين إلى برنامج اختبار تسلا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت تسلا خريطة طريق لأهداف الذكاء الاصطناعي، التي تضمنت منح مالكي سايبرترك إمكانية الوصول إلى برنامج القيادة الذاتية الكاملة الخاضع للإشراف وميزة Autopark، بالإضافة إلى إطلاق Actually Smart Summon.

كما وضعت خطة لتحسين عدد الكيلومترات التي يمكن لسيارة تسلا قطعها في المتوسط ​​مع تمكين برنامج القيادة الذاتية الكاملة الخاضع للإشراف دون تدخل السائق، مع أن الشركة لم تعلن مثل هذه البيانات.

واختبرت شركة الاختبار الخارجية AMCI تحديثات تسلا، إذ قطعت أكثر من 1600 كم، واكتشفت أن السائقين كانوا بحاجة إلى التدخل كل 21 كم.

وربطت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة نظام Autopilot بأكثر من 200 حادث و 29 حالة وفاة وفتحت أكثر من 50 تحقيقًا في حوادث المركبات التي تصنعها تسلا والتي يُعتقد أنها مرتبطة بنظام Autopilot.

وقد حققت السلطات الحكومية والفيدرالية مع تسلا بخصوص تسويقها لكل من برنامج القيادة الذاتية الكاملة الخاضع للإشراف ونظام Autopilot.

وكان من المتوقع أن يكون برنامج القيادة الذاتية الكاملة الخاضع للإشراف مصدرًا رئيسيًا للأموال لشركة تسلا، مع أن شركة صناعة السيارات الكهربائية واجهت صعوبة في إقناع العملاء بشراء البرنامج.

وفي وقت سابق من هذا العام، خفضت الشركة السعر إلى 99 دولارًا شهريًا. وخلال إعلان أرباح الربع الثاني من العام الحالي، قال المدير المالي للشركة، فايبهاف تانيجا، إنه يتوقع أن يعزز برنامج القيادة الذاتية الكاملة الخاضع للإشراف المبيعات بفضل هذا السعر المخفض.

ومن المتوقع أن تكشف تسلا عن سيارة أجرة روبوتية في تاريخ 10 أكتوبر، بعد أشهر من تأخير الكشف عنها.

The first early access build of Cybertruck FSD is out! I went for a drive from Beverly Hills to Santa Monica with @BLKMDL3 and @___alexys___ to see how it performs.

Watch in 4K: https://t.co/AB9zGX9y3H pic.twitter.com/Y7Rs0XpvZe

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) September 30, 2024