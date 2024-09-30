بايت دانس تخطط لإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي مدرب بشرائح هواوي

تخطط بايت دانس لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي مدرب باستخدام شرائح من هواوي، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، إذ تدفع القيود الأمريكية عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إلى الوطن بحثًا عن الشرائح.

ولجأت الشركة الأم لتطبيق تيك توك إلى الموردين المحليين من أجل الحصول على الشرائح المستخدمة في الذكاء الاصطناعي وسرعت تطوير منتجاتها منذ أن بدأت الولايات المتحدة في عام 2022 بتقييد صادرات رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل تلك من إنفيديا.

وأصبح الذكاء الاصطناعي محوريًا لصناعة التكنولوجيا مع لجوء الشركات في قطاعات متنوعة، مثل الألعاب والتجارة الإلكترونية، إلى تمييز العروض من خلال توفير نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة، وهي البرامج التي تستخدم تعرف الأنماط لاتخاذ القرارات.

وتُعد الخطوة القادمة لشركة بايت دانس في سباق الذكاء الاصطناعي هي استخدام شريحة Ascend 910B من هواوي لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي جديد.

وتستخدم بايت دانس شريحة Ascend 910B لمهام الاستدلال التي لا تتطلب قوة حوسبة كبيرة.

وتتطلب عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي طاقة حوسبة كبيرة وكميات كبيرة من البيانات، مما يستلزم استخدام شرائح عالية الأداء، مثل وحدات معالجة الرسومات الرائدة من إنفيديا.

ومن المفترض أن تكون قدرة النموذج الجديد وتعقيده أقل مقارنةً بنموذج الذكاء الاصطناعي الحالي للشركة المالكة لتطبيق تيك توك المسمى دوباو Doubao.

وطلبت الشركة أكثر من 100 ألف شريحة Ascend 910B هذا العام، مع أنها تلقت أقل من 30 ألف شريحة حتى شهر يوليو، وهي وتيرة بطيئة للغاية لتلبية احتياجات الشركة.

ويقال إن شرائح Ascend 910B من هواوي متفوقة على شرائح A100 من إنفيديا في أداء وحدة معالجة الرسومات وكفاءة الطاقة الحاسوبية، مع أن نقص الرقاقات أدى إلى توقف مشروع تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي لشركة بايت دانس.

وتُستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي الحالية لشركة بايت دانس في نموذجها الرائد المتعدد اللغات دوباو Doubao الذي أطلقته في شهر أغسطس 2023، إلى جانب استخدامها ضمن مجموعة من التطبيقات الأخرى، ويشمل ذلك أداة تحويل النص إلى فيديو جيمينج Jimeng.

وقدمت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك هذا الشهر نموذجين من دوباو Doubao يركزان على الفيديو للتنافس مع OpenAI.

وأصبح روبوت دردشة بايت دانس أحد أكثر التطبيقات شعبية في الصين بأكثر من 10 ملايين مستخدم نشط شهريًا.

وأدى تزايد التركيز على الذكاء الاصطناعي إلى جعل بايت دانس واحدة من أكبر المشترين لشرائح الذكاء الاصطناعي من هواوي، كما أنها أكبر مشتر لشريحة الذكاء الاصطناعي H20 من إنفيديا، التي صممتها شركة صناعة الرقاقات الأمريكية للسوق الصينية استجابة للقيود التجارية.

وتُعد الشركة المالكة لتطبيق تيك توك بمنزلة أكبر عميل لشركة مايكروسوفت في آسيا لشرائح إنفيديا التي يمكن الوصول إليها عبر الحوسبة السحابية. وذكرت وكالة رويترز سابقًا أن بايت دانس خصصت ما يصل إلى ملياري دولار لشرائح إنفيديا في العام الماضي.