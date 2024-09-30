إنفينيكس تكشف عن هاتفها الذكي Hot 50 4G

أعلنت إنفينيكس الإصدار الداعم لشبكات الجيل الرابع 4G من Hot 50، ويأتي هذا الإصدار بعد أن طرحت العلامة التجارية في بداية الشهر الإصدار الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

ويتشابه الإصداران من ناحية التصميم، مع أنهما يختلفان في بعض المواصفات الرئيسية.

ويعمل الإصدار الداعم لشبكات الجيل الرابع 4G بمعالج Helio G100 مع وحدة معالجة الرسومات Mail-G57 MC2، ويحل هذا المعالج محل معالج Dimensity 6300.

ويجلب Helio G100 اتصالات الجيل الرابع بدلًا من الجيل الخامس، مع أن الأداء يجب أن يكون متشابهًا، إذ تصنع ميدياتيك كلتا الرقاقتين باستخدام عقدة التصنيع البالغ قدرها 6 نانومتر ونوى وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات نفسها.

ويقترن Helio G100 بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. ويمكن لفتحة البطاقة قبول بطاقات microSD حتى 2 تيرابايت.

وبصرف النظر عن المودم، فإن الإصدار الجديد من هاتف إنفينيكس يجلب بعض الترقيات، ويشمل ذلك شاشة من وع IPS LCD بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 1080×2460 بكسلًا، بدلًا من الشاشة بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 720×1600 بكسل.

وتعمل كلا الشاشتين بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ولديهما وضع العرض الدائم. ويستخدم كلا الهافين قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب.

وزودت إنفينيكس الجهاز الجديد بكاميرا خلفية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/1.6 مع مستشعر بقياس قدره 1/2.76 بوصة، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

وتستطيع الكاميرا الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 1440 بكسلًا بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية، أو 1080 بكسلًا بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 18 واطًا عبر منفذ USB-C.

ووفقًا للشركة، تستطيع البطارية الاحتفاظ بنحو 80 في المئة من سعتها الأصلية بعد 1600 دورة، أي بعد أربع سنوات من الشحن اليومي.

وتدعي إنفينيكس أنه يمكنك اللعب بلعبة FreeFire لمدة قدرها 9 ساعات تقريبًا بشحنة واحدة. وتدعم اللعبة أيضًا معدل قدره 90 إطارًا في الثانية.

ويتمتع الجهاز بمقاومة أساسية للغبار والماء، مع أن إنفينيكس لا تحدد تصنيف IP الموجود.

وبالإضافة إلى منفذ USB-C، يوجد أيضًا منفذ لسماعة الرأس بقياس قدره 3.5 ملم مع مستقبل راديو FM.

وتتضمن مزايا الاتصال اللاسلكي دعم معيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 5 (ac) والبلوتوث، إلى جانب NFC.

وتطرح إنفينيكس جهاز Hot 50 4G بسعر قدره 165 دولارًا. ويتوفر الهاتف بعدة ألوان، ويشمل ذلك الأسود Sleek Black والأخضر Sage Green والرمادي Titanium Gray.