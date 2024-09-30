إنفيديا تدرس استخدام الطاقة النووية في مراكز بياناتها

أشار الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، إلى أن الطاقة النووية قد تكون خيارًا فعّالًا لتلبية احتياجات الشركة من الطاقة.

ويأتي هذا الإعلان بعد صفقة مايكروسوفت الأخيرة لإعادة تشغيل محطة الطاقة النووية في جزيرة الثلاثة أميال “Three Mile Island” بولاية بنسلفانيا لتزويد مراكز بياناتها بالطاقة.

وفي مقابلة مع بلومبرغ، أوضح هوانغ أن شركة إنفيديا قد تكون مهتمة بالطاقة النووية كجزء من إستراتيجيتها الواسعة لتنويع مصادر الطاقة التي تغذي مراكز بياناتها.

وقال هوانغ: “الطاقة النووية رائعة كأحد مصادر الطاقة المستدامة. إنها لن تكون المصدر الوحيد، وسنحتاج إلى الطاقة من كافة المصادر مع موازنة توافرها وتكلفتها واستدامتها على المدى الطويل”.

وأصبحت فكرة تشغيل مراكز البيانات بالطاقة النووية اتجاهًا متزايدًا لدى الشركات التقنية الكبرى مثل إنفيديا ومايكروسوفت وأمازون وجوجل، إذ تواصل هذه الشركات توسيع مراكز بياناتها لدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه تبحث عن خيارات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة (IEA)، فإنه من المتوقع أن يزداد استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بنحو مضاعف تقريبًا بحلول عام 2026، ليصل إلى إلى نحو 1000 تيراواطٍ ساعة، مقارنةً بنحو 460 تيراواطًا ساعة في عام 2022. لذا، فإن البحث عن بدائل نظيفة وصديقة للبيئة يُعد أمرًا حاسمًا على المدى الطويل.

وأشار هوانغ إلى التحديات الكبيرة التي تواجه بناء “مصانع الذكاء الاصطناعي” الجديدة، وهي مراكز البيانات المصممة لدعم المتطلبات الهائلة للذكاء الاصطناعي. ونظرًا إلى القيود الكبيرة على الطاقة، غالبًا ما تُبنى هذه المراكز بعيدًا عن التجمعات السكانية.

وتحدث هوانغ عن التزام إنفيديا بالقيود الحكومية الأمريكية المتعلقة بالصادرات إلى الصين، قائلًا: “أول شيء يجب علينا فعله هو الامتثال للسياسات واللوائح المفروضة، وفي الوقت نفسه، بذل قصارى جهدنا للمنافسة في الأسواق التي نخدمها”.

وأشار أيضًا إلى أن الرقائق الجديدة من إنفيديا تتطلب طاقة أكبر، لكنها أكثر كفاءة؛ إذ تؤدي المهام بنحو أسرع وتستبدل العديد من المكونات القديمة.

وتشهد الشركات التقنية الكبرى توجهًا متزايدًا نحو الطاقة النووية لتلبية طلب الطاقة المتزايد في مراكز البيانات الخاصة بها.

ومن جهة أخرى، كشفت تقارير صحفية حديثة من وكالة بلومبرغ وصحيفة نيويورك تايمز عن خطة طموحة لشركة OpenAI تتطلب دعمًا حكوميًا لبناء ما يصل إلى 7 مراكز بيانات تصل قدرة كل منها إلى 5 جيجاواط من الطاقة، وهو ما يعادل تقريبًا إنتاج 5 مفاعلات نووية، وهو أكبر بمئة مرة من متطلبات مراكز البيانات التقليدية، وسط تساؤلات حول إمكانية توفير تلك الكمية الهائلة من الطاقة.