آبل تستعد لإطلاق شاشتها الذكية في عام 2025

تعمل شركة آبل على تطوير شاشة ذكية جديدة موجهة للمنازل، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ في تقرير أخير.

وبحسب للوكالة، فإنه من المتوقع إطلاق هذا المنتج الجديد في أقرب وقت من عام 2025 المقبل. وستكون هذه الشاشة الذكية منخفضة التكلفة (وتحمل الاسم الرمزي J490) ومخصصة لإجراء مكالمات فيس تايم، والتحكم في الأجهزة المنزلية.

وستحتوي هذه الشاشة على تقنيات الذكاء الصناعي من آبل، وستعمل بنظام تشغيل جديد يُسمى homeOS، وهو إصدار مشتق من نظام tvOS الحالي، وفقًا للمصادر المطلعة التي تحدثت إلى بلومبرغ.

وتؤكد تلك المعلومات الجديدة الشائعات السابقة حول تطوير نظام homeOS، إذ اُكتشفت إشارات إلى هذا النظام الغامض في الشفرة المصدرية لإصدار 17.4 من نظام tvOS في وقت سابق من هذا العام.

وكانت شائعات سابقة قد أشارت إلى عمل آبل على شاشة ذكية أو سماعات HomePod مزودة بشاشة.

وتعمل آبل أيضًا على تطوير شاشة ذكية أخرى تشبه جهاز آيباد بسعر أغلى، وستعمل نظام homeOS ومزايا الذكاء الاصطناعي، كما ستكون متصلة بذراع روبوتي يمكنه الدوران بزاوية قدرها 360 درجة، والتوّجه إلى أعلى أو أسفل، لتسهيل نقلها وتحريكها داخل المنزل، ومن المتوقع أن يبلغ سعر هذا الجهاز الروبوتي أكثر من 1000 دولار عند إطلاقه.

وتسعى الشركة إلى إدخال الذكاء الصناعي في المزيد من منصاتها، لكن مجموعة أجهزة المنزل الذكية الحالية من آبل – كأجهزة التلفاز والسماعات – لا تمتلك المكونات اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الصناعي محليًا.

وتواصل آبل اتباع نمط خاص بها، إذ تقدم لكل مجموعة من الأجهزة نظام تشغيل مخصص، سواء كان ذلك للمنتجات الرئيسية مثل هواتف آيفون وحواسيب ماك وساعاتها الذكية، أو لمنتجات أخرى مثل نظارة فيجن برو أو تلفازها الذكي.

ويتوقع أن تدمج آبل نظامي tvOS و homeOS، مع طرح نظام واحد لتشغيله على كافة أجهزتها المنزلية.