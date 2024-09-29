أعلنت شركة سامسونج رسميًا Galaxy S24 FE وهو إصدار “Fan Edition” من طراز Galaxy S24 الرائد الذي يَعِد بتقديم تجربة استخدام مميزة مع دعم مزايا الذكاء الاصطناعي من سامسونج ويُباع بسعر أقل من هاتف جالاكسي إس24 الرائد.

هناك الكثير من أوجه التشابه بينهما وأبرزها: التصميم العام، ومزايا Galaxy AI، بالإضافة إلى نظام الأمان Samsung Knox. كما أن الكثير من مزايا التصوير والتحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتوفرة في Galaxy S24 ستجدها في هاتف Galaxy S24 FE.

ولتتعرف المزيد عن أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S24 FE و Galaxy S24:

1- يحتوي طراز FE على شاشة أكبر من شاشة Galaxy S24:

يضم Galaxy S24 FE شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) يبلغ مقاسها 6.7 بوصات وتمتاز بدقة تبلغ 2340 × 1080 بكسلًا وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. وهذه الشاشة أكبر من شاشة (Dynamic LTPO AMOLED 2X) التي تأتي بمقاس 6.2 بوصات الخاصة بهاتف Galaxy S24 والتي تمتاز بالدقة نفسها. ومع ذلك، تدعم شاشة S24 معدل تحديث متغير بين 1 و 120 هرتزًا بالإضافة إلى دعم خاصية +HDR10.

يأتي طراز S24 FE في هيكل أكبر وأثقل من طراز S24؛ إذ تبلغ أبعاده 77.3 × 162.0 × 8.0 ملم ويزن 213 جرامًا. وأما طراز S24 فتبلغ أبعاده 70.6 × 147 × 7.6 ملم، ويزن 167 جرامًا.

2- يعمل طراز S24 بمعالج أقوى من المعالج الذي يعمل به طراز FE:

يعمل الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S24 بمعالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. وأما هاتف Galaxy S24 FE فيعمل بمعالج Exynos 2400e الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، وهو إصدار أقل سرعة قليلًا من معالج Exynos 2400.

ستحصل على سعة قدرها 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي في كلا الجهازين، مع توفر إصدار يأتي بسعة قدرها 12 جيجابايت من هاتف Galaxy S24. وفيما يتعلق بذاكرة التخزين الداخلية، يتوفر كلا الهاتفين بثلاثة خيارات، هي: 128، أو 256، أو 512 جيجابايت.

3- يحتوي طراز S24 FE على بطارية أكبر من بطارية Galaxy S24:

يحتوي هاتف Galaxy S24 FE على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلي أمبير في الساعة وهي أكبر بكثير من سعة بطارية هاتف Galaxy S24 التي تبلغ 4000 ميلي أمبير في الساعة. ومع ذلك، لا يوجد فرق بين الهاتفين فيما يتعلق بسرعات الشحن؛ إذ يدعم كلا الهاتفين الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

4- الكاميرات في كلا الهاتفين متقاربة في المواصفات الأساسية:

يحتوي كلا الهاتفين على كاميرات رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري، بالإضافة إلى عدسات فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وعدسات مقربة توفر تكبيرًا بصريًا يبلغ 3x، وتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل في هاتف Galaxy S24 وبدقة قدرها 8 ميجابكسل في هاتف Galaxy S24 FE. وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، تأتي بدقة 12 ميجابكسل في هاتف Galaxy S24، وبدقة قدرها 10 ميجابكسل في هاتف Galaxy S24 FE.

5- إصدار Fan Edition أرخص من Galaxy S24 الرائد:

يُباع هاتف Galaxy S24 FE بسعر أقل من سعر Galaxy S24؛ إذ يُباع بسعر يبدأ من 650 دولارًا أي أنه أرخص بمقدار يبلغ 150 دولارًا من Galaxy S24 الذي يُباع بسعر يبدأ من 800 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S24 FE و Galaxy S24:

Galaxy S24 FE Galaxy S24 المعالج معالج سامسونج Exynos 2400e الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الإصدار الخاص بالولايات المتحدة، وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.2 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والأخضر. الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والبرتقالي. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. الوزن 213 جرامًا. 167 جرامًا. السعر يبدأ من 650 دولارًا. يبدأ من 800 دولار .