سامسونج تتجه نحو الاشتراكات المأجورة لمزايا Galaxy AI في 2025

أفادت سامسونج بأن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزتها قد تصبح خاضعة لرسوم في عام 2025 المقبل.

وكانت الشركة قد أعلنت سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S10 وهاتف Galaxy S24 FE خلال الأسبوع الماضي، وقد استغلت سامسونج فرصة الإعلان للتأكيد مجددًا على مزايا الذكاء الاصطناعي المأجورة.

وتضمن بيان الشركة الصحفي تفاصيل حول مستقبل مزايا الذكاء الاصطناعي، إذ ذكرت سامسونج أنها “قد تفرض رسومًا على بعض مزايا الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2025”.

وهذه الرسالة ليست جديدة تمامًا، فقد أشارت سامسونج إلى الأمر نفسه مطلع العام الجاري بعد إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24، وكذلك في يوليو الماضي قبل إطلاق سلسلة Galaxy Z6 القابلة للطي.

ولم تحدد سامسونج حتى الآن بالضبط أي مزايا الذكاء الاصطناعي قد تصبح مأجورة العام المقبل.

وكان رئيس قسم الصحة في الشركة، هون باك، قد أشار في بداية العام إلى إمكانية تحويل تطبيق الصحة (Samsung Health) إلى خدمة مأجورة، لكن هذا لم يتحقق بعدُ.

ومن المثير للاهتمام أن الشركة استخدمت مصطلح “الذكاء الاصطناعي” بنحو عام دون الإشارة حصريًا إلى “Galaxy AI”. ويرجع ذلك إلى أن معظم مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزة Galaxy تعتمد على تقنيات جوجل. لذا، من المحتمل أن تضغط جوجل لفرض رسوم على هذه المزايا، وهو ما قد يدفع سامسونج إلى اتخاذ النهج نفسه.

وتسعى الشركة الكورية إلى زيادة إيراداتها من خلال الخدمات المأجورة والاشتراكات، وقد طرحت بالفعل خدمة مأجورة تُسمى “الواي فاي الآمن” (Secure Wi-Fi) مقابل دولارٍ لليوم الواحد أو دولارين شهريًا.

وسواء كان القرار في يد سامسونج أو جوجل أو كلتاهما، فإن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي التي نستخدمها اليوم مجانًا قد تكون خاضعة لرسوم بنهاية عام 2025.