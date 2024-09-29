أهم الأجهزة المُتوقع إعلانها في حدث آبل القادم في أكتوبر

من المُتوقع أن تعقد شركة آبل حدثًا آخر في أكتوبر من هذا العام لإعلان أجهزة Mac و iPad جديدة. وإذا حدث هذا الأمر، فستكون هذه المرة الرابعة في السنوات الخمس الماضية التي تعقد فيها آبل حدثًا في أكتوبر. وفي العام الماضي، عقدت آبل حدثًا افتراضيًا يوم الاثنين بتاريخ 30 من أكتوبر لإعلان طرز MacBook Pro و iMac الجديدة مع سلسلة معالجات M3.

إليك المزيد من التفاصيل عن أهم الأجهزة المتوقع إعلانها في حدث آبل القادم في أكتوبر:

حدث آبل في القادم في أكتوبر:

في نشرته الإخبارية Power On في وقت سابق من هذا الشهر، قال مارك جورمان من بلومبرغ إن آبل ستعقد حدثًا في أكتوبر لإعلان أجهزة iPad جديدة، ويتضمن ذلك الإصدار الجديد من جهاز iPad mini، بالإضافة إلى حواسيب ماك التي تعمل بمعالجات M4. ومع ذلك لم تُعلن آبل بَعد أي شي عن حدثها المُتوقع في أكتوبر.

الأجهزة الجديدة المُتوقع إعلانها في حدث آبل القادم:

إليك أهم الأجهزة الجديدة المُتوقع إعلانها في حدث آبل القادم في أكتوبر:

1- حاسوب MacBook Pro:

أعادت آبل تصميم أجهزة MacBook Pro التي تأتي بمقاس قدره 14 بوصة و 16 بوصة آخر مرة في عام 2021، وأصدرت أحدث الطرز التي تعمل بمعالجات M3 و M3 Pro و M3 Max في أكتوبر الماضي.

وتخطط الشركة لإعلان طرز محدثة من حواسيب MacBook Pro في الأسابيع المقبلة، وفقًا لجورمان، وستأتي الحواسيب بحجمين، هما: 14 بوصة و 16 بوصة وتعمل بمعالجات M4، التي تشمل: معالج M4 و M4 Pro و M4 Max. ولم تتحدث الإشاعات عن أي تغييرات في التصميم للطرز الجديدة في هذا العام، مع عدم توقع تحسينات مثل شاشة OLED والتصميم الأرق حتى عام 2026.

2- جهاز iMac:

تخطط آبل لتحديث iMac بمعالج M4، وفقًا لجورمان. ولا يُتوقع حدوث أي تغييرات في التصميم للحاسوب المكتبي الجديد.

3- جهاز Mac mini:

يتوقع جورمان تحديث Mac mini بمعالجات M4 و M4 Pro، وقال إن الحاسوب المكتبي سيعاد تصميمه ليصبح صغيرًا مثل: Apple TV. ومن المُتوقع أن Mac mini الجديد سيفتقر إلى المنافذ من نوع USB-A، وسيضم بدلًا من ذلك خمسة منافذ من نوع USB-C اثنان في المقدمة. وستكون هذه إعادة التصميم الرئيسية الأولى لجهاز Mac mini منذ عام 2010.

4- جهاز iPad mini:

أصدرت آبل جهاز iPad mini 6 المتوفر حاليًا في سبتمبر 2021، مع مزايا جديدة في ذلك الوقت مثل: الشاشة الكبيرة التي تأتي بقياس يبلغ 8.3 بوصات، ومنفذ USB-C، ومعالج A15 Bionic، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، وكاميرا خلفية بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع دعم خاصية Center Stage، والتوافق مع الجيل الثاني من قلم Apple Pencil.

يتوقع جورمان الكشف عن الجيل السابع من iPad mini في الحدث القادم في أكتوبر، وتشمل التحسينات المتوقعة في iPad mini القادم مقارنة بالطراز السابق: المعالج السريع، والكاميرات المطورة، مع دعم شبكات الواي فاي 6E، وتقنية البلوتوث 5.3، وخيارات ألوان جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع إصلاح مشكلة (jelly scrolling) في الشاشة التي اشتكى منها بعض المستخدمين. ويشير هذا المصطلح إلى تأثير ملحوظ عند التمرير رأسيًا عبر المحتوى المكتوب مثل: صفحة الويب أو المستند؛ إذ يبدو أن كل سطر من النص يميل إلى الجهة اليُسرى السفلية من الشاشة في أثناء التمرير، وهذا التأثير يجعل الأمر يبدو كما لو أن أحد جانبي الشاشة يستجيب بنحو أسرع من الآخر عند التمرير.

تقول آبل إن هذا السلوك طبيعي لشاشات LCD في أجهزة iPad، ولكن بناءً على تعليقات المستخدمين، يمكن أن يبدو أكثر وضوحًا ويمكن ملاحظته بسهولة في شاشة آيباد ميني الصغيرة، ويُقال إن آبل تخطط لتقليل هذا التأثير في الجيل القادم من أجهزة آيباد ميني.

وقد قال المحلل Apple Ming-Chi Kuo سابقًا إن iPad mini القادم سيدخل مرحلة الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2024، وهذا يعني أن هناك مصادر موثوقة متعددة تتوقع تحديث هذا الجهاز في هذا العام.