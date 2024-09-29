أبرز مزايا جهاز Galaxy Tab S10 Ultra الجديد من سامسونج

في حدث أقيم في مدينة نيويورك قبل يومين، كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد Galaxy S24 FE، وأحدث تشكيلة من الأجهزة اللوحية التي تتضمن: Galaxy Tab S10 Ultra و Galaxy Tab S10 Plus اللذان يدعمان مزايا Galaxy AI.

كلا الجهازين يأتيان بتصاميم أنيقة مشابهة لتصاميم الطرز السابقة في سلسلة Tab S9 التي صدرت العام الماضي، ولكنهما أصغر حجمًا قليلًا، وأنحف وأخف وزنًا.

Galaxy Tab S10 Ultra هو الجهاز الأكبر في السلسلة، ويأتي مع تحسينات طفيفة مقارنة بالإصدار السابق، ومع ذلك يتضمن العديد من المزايا التي تجعله من أبرز أجهزة أندرويد اللوحية، وسنذكر فيما يلي أبرز مزاياه:

1- يأتي بتصميم نحيف ويضم شاشة عالية السطوع:

يأتي جهاز Galaxy Tab S10 Ultra بتصميم نحيف ومشابه لتصميم الطراز السابق، لكنه أخف وزنًا، وأصغر قليلًا؛ إذ يأتي بمقاس قدره 14.6 بوصة، ويبلغ وزنه 718 جرامًا، ويبلغ سُمكه 5.4 ملم.

ومن أهم المزايا التي يتمتع بها هذا الجهاز اللوحي، أنه مقاوم للغبار والماء IP68، وهذه المزية غير متوفرة في الأجهزة اللوحية الأخرى.

Tab S10 Ultra ليس جهازًا لوحيًا يمكن استخدامه بيد واحدة، إنه جهاز كبير بنحو ملحوظ ويعمل بنحو أفضل مع لوحة المفاتيح. ومع ذلك فإن الحجم الكبير لهذا الجهاز يجعله مثاليًا لوضع DeX من سامسونج المصمم لتقديم تجربة مشابهة لتجربة استخدام حواسيب ويندوز في أثناء التنقل؛ إذ يمكن لوضع DeX تشغيل أي تطبيق أندرويد في وضع سطح المكتب ويدعم النوافذ القابلة لتغيير الحجم، بالإضافة إلى دعم جميع اختصارات لوحة المفاتيح الخاصة بالحواسيب الشخصية التي اعتدنا عليها.

وفيما يتعلق بالشاشة، يتميز هذا الجهاز بشاشة Dynamic AMOLED 2X ساطعة تدعم معدل تحديث ديناميكي يتراوح بين 1 هرتز و 120 هرتزًا، كما أنها مضادة للانعكاس ومصممة لتقليل الوهج عند استخدام الجهاز تحت الضوء المباشر.

2- يضم كاميرات أمامية مثالية لمكالمات الفيديو:

يتميز Tab S10 Ultra بكاميرات أمامية مزدوجة تأتي كل واحدة بدقة قدرها 12 ميجابكسل وتوجد في منتصف الإطار في الوضع الأفقي للجهاز، مما يجعلها مثالية لمكالمات الفيديو.

يتضمن هذا الجهاز أيضًا كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وتأتي العدسة الأساسية الواسعة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وأما الثانية فهي عدسة فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

3- يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI:

يأتي جهاز Galaxy Tab S10 Ultra مزودًا بمزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI نفسها المتوفرة في أجهزة سامسونج الأخرى التي أطلقتها الشركة هذا العام؛ إذ يدعم مزية الترجمة المباشرة التي تدعم 16 لغة، مما يوفر طريقة سهلة لإجراء المحادثات في أثناء السفر، وإزالة أي حواجز لغوية.

وهناك أيضًا مزية Sketch to Image التي ستكون تجربة استخدامها مثالية بفضل الشاشة الكبيرة وقلم S Pen المضمن في الجهاز، وهذه المزية تسمح لك بتحويل أي رسمة بسيطة إلى صورة احترافية مصممة بالذكاء الاصطناعي. يدعم هذا الجهاز أيضًا مزية البحث Circle to Search التي تسهل البحث عن أي شيء تراه على الشاشة.

قلم S Pen المضمن مثالي للاستخدام على الشاشات الكبيرة ويتضمن مزايا أقلام S Pen الموجودة في Galaxy S24 Ultra و Galaxy Z Fold 6 نفسها. وأما لوحة المفاتيح Book Cover الجديدة التي يمكن استخدامها مع الجهاز فتحتوي على مفتاح Galaxy AI مخصص يشبه مفتاح Copilot الموجود في الحواسيب الشخصية الجديدة التي تعمل بنظام ويندوز، ويمكن لمفتاح Galaxy AI تشغيل Bixby أو Google Gemini بنقرة سريعة.

4- أول جهاز لوحي رائد يعمل بمعالج من MediaTek:

من أكثر التغييرات المثيرة للاهتمام في سلسلة Galaxy Tab S10 مقارنة بالسلسة السابقة، أنها تعمل بمعالج +MediaTek 9300، فللمرة الأولى لم تستخدم سامسونج معالجًا من نوع Exynos أو Snapdragon، بل اختارت معالج +MediaTek 9300 الذي يوفر أداءً مُحسّنًا بنسبة قدرها 18% في أداء وحدة المعالجة المركزية، وبنسبة قدرها 28% في أداء وحدة معالجة الرسوميات، وبنسبة قدرها 14% في كفاءة وحدة المعالجة العصبية مقارنة بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 الذي تعمل به سلسلة الأجهزة اللوحية السابقة.

بالإضافة إلى ذلك يحسن معالج +Dimensity 9300، عمر البطارية وقد يصل إلى عدة أيام في جهاز Galaxy Tab S10 Ultra الذي يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 11200 ميلّي أمبير في الساعة.

5- السعر:

يُباع جهاز Galaxy Tab S10 Ultra بسعر يبدأ من 1200 دولار، ويتوفر بلونين، هما: الفضي والرمادي.