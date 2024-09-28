OpenAI تسعى إلى بناء مراكز بيانات عملاقة بقدرات خارقة

أفادت تقارير صحفية أخيرة بأن شركة OpenAI تسعى إلى بناء مراكز بيانات قدرتها 5 جيجاوات، وسط تساؤلات حول إمكانية توفير تلك الكمية الهائلة من الطاقة.

وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، قد اجتمع مع عدد من كبار المسؤولين في مجال الذكاء الاصطناعي والإدارة الأمريكية لمناقشة البنية التحتية المطلوبة لتطوير مراكز بيانات جديدة، وقد أعقب ذلك الاجتماع إعلان إدارة بايدن حملة منسقة عبر الحكومة لتسريع بناء هذه المراكز بما يساير الأهداف الاقتصادية والأمنية والبيئية.

وكشفت تقارير صحفية من وكالة بلومبرغ وصحيفة نيويورك تايمز عن تفاصيل إضافية حول طلب OpenAI الدعم الحكومي لبناء مراكز بيانات تتطلب كل منها 5 جيجاوات من الطاقة، وهو ما يعادل تقريبًا إنتاج 5 مفاعلات نووية، أو تشغيل مدينة كاملة مثل مدينة ميامي.

ويُعد هذا الرقم أكبر بمئة مرة من متطلبات مراكز البيانات التقليدية. وقد أفادت “نيويورك تايمز” بأن اقتراح OpenAI قد أثار ضحك مسؤول ياباني عند سماعه.

وقال جو دومينغيز، الرئيس التنفيذي لشركة Constellation Energy، إنه سمع أن ألتمان يريد بناء ما يصل إلى 7 مراكز بيانات بهذه القدرات الهائلة. وأوضح أليكس دي فريس، مؤسس شركة Digiconomist لأبحاث الطاقة، أن بناء 7 مراكز بيانات بقوة قدرها 5 جيجاوات سوف يستهلك ضعف كمية الكهرباء التي تستهلكها ولاية نيويورك، مضيفًا أن هذا الاستهلاك المفرط للطاقة يشكّل أكثر من 1% من الاستهلاك العالمي للكهرباء.

وتفيد التقارير بأن كل مركز بيانات من هذه المراكز المستقبلية سيكلف نحو 100 مليار دولار، وسيحتوي على مليوني شريحة ذكاء اصطناعي، وهو ما يبرر الحاجة إلى طاقة قدرها 5 جيجاوات.

وتشير هذه الأرقام إلى أن هذه المرافق قد تكون موطنًا لعناقيد الحوسبة الفائقة “Stargate” التي يُقال إن مايكروسوفت و OpenAI تخططان لها لنماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية.

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة ألفابت – الشركة الأم لجوجل – حديثًا استثمارًا قدره 3.3 مليارات دولار لبناء مركزين للبيانات في ولاية ساوث كارولينا.

ومع ازدياد متطلبات الطاقة من هذه المراكز، يتزايد القلق بشأن تأثيرها في شبكات الطاقة والإمدادات المائية، إذ تحتاج المعدات إلى التبريد المستمر. وفي الولايات المتحدة، فُرضت قوانين جديدة وضرائب في عدة ولايات للحد من إنشاء مراكز البيانات، ومنها فيرجينيا وأريزونا وجورجيا وأركنساس وإلينوي.

ومع أن الطاقة النووية تُعد الحل الأنسب لتلبية احتياجات مراكز البيانات من الطاقة النظيفة، لكن طلب OpenAI بناء مراكز بيانات قدرتها 5 جيجاوات غير واقعي من الناحية الهندسية، وفقًا للمختصين.

يذكر أن ألتمان اعتاد طرح اقتراحات غريبة، فقد أفادت تقارير مطلع العام الجاري بأنه كان يسعى إلى الحصول على 7 تريليونات دولار لتمويل شرائح الذكاء الاصطناعي والطاقة اللازمة لتشغيلها، وهو رقم قوبل بالكثير من التشكيك والاستغراب.