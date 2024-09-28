OpenAI تخطط لزيادة سعر اشتراك ChatGPT

تخطط OpenAI لمضاعفة سعر اشتراك ChatGPT بأكثر من الضعف على مدى السنوات الخمس المقبلة مع توقع زيادات كبيرة في الإيرادات، وفقًا لوثائق داخلية حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز.

وتُظهر الوثائق أن إيرادات الشركة تضاعفت ثلاث مرات سنويًا إلى 300 مليون دولار في شهر أغسطس، وقفز عدد المستخدمين الشهري من نحو 100 مليون في شهر مارس إلى نحو 350 مليونًا في شهر يونيو.

ويقود روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT هذا النمو، وخاصة نسخته المجانية التي لا تتطلب التسجيل.

وتتوقع OpenAI أن يحقق ChatGPT ما يصل إلى 2.7 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 700 مليون دولار في العام الماضي، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

ومن المتوقع أن يأتي نحو مليار دولار من ذلك من الشركات. كما يستخدم أكثر من مليون مطور خارجي تقنية OpenAI.

وتخطط OpenAI لرفع أسعار اشتراك ChatGPT وتتوقع نموًا كبيرًا في الإيرادات. ويدفع حاليًا نحو 10 ملايين مستخدم لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT ما يصل إلى 20 دولارًا شهريًا.

وتخطط OpenAI لزيادة هذا المبلغ إلى 22 دولار بحلول نهاية العام، وربما إلى 44 دولارًا في غضون خمس سنوات. وتستهدف الشركة نحو 100 مليار دولار من الإيرادات بحلول عام 2029.

ولن تقلل زيادة سعر اشتراك ChatGPT كمية الأشخاص الذين يمكنهم استخدامه، إذ تستطيع OpenAI تقديم مزايا جديدة للمشتركين الذين يدفعون، أو جعل النماذج المتطورة متاحة على نطاق واسع للعملاء الذين يدفعون.

وزادت قوة روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT منذ إطلاقه، وخاصة في نسخته المجانية.

وتُعد قوة الحوسبة التي توفرها مايكروسوفت بمنزلة التكلفة الكبرى لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، مما يعني أن جزءًا كبيرًا من استثمار مايكروسوفت في OpenAI يعود إلى مايكروسوفت.

وفي الوقت نفسه، من خلال تحسين بياناتها المالية في القطاع السحابي، فإن مايكروسوفت تعزز تقييم OpenAI وسعر سهمها.

وتعقد شركات سحابية كبيرة أخرى، مثل أمازون، صفقات إستراتيجية مماثلة مع شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل أنثروبيك.

وفي جولة التمويل القادمة، من المقرر أن تقود شركة رأس المال الاستثماري Thrive الجولة باستثمار يزيد على مليار دولار، وتخطط مايكروسوفت لإضافة مليار دولار آخر إلى استثمارها البالغ قدره 13 مليار دولار حتى الآن.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن آبل انسحبت من المحادثات، بغض النظر عن التعاون المكثف مع OpenAI في ChatGPT و Apple Intelligence.