Neurable تطلق سماعات رأس ذكية تتعقب الموجات الدماغية

أطلقت Neurable سماعات MW75 Neuro، وهي أول مجموعة من سماعات الرأس الذكية المتكاملة مع تقنية واجهة الدماغ والحاسوب من الشركة.

وتصنع الشركة أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، وقد تعاونت مع العلامة التجارية الصوتية Master & Dynamic في مجال التكنولوجيا العصبية لمساعدة المستخدمين في الحصول على رؤى عميقة عن صحتهم الإدراكية.

وقالت Neurable إن سماعات الرأس الذكية تساعد في إدارة الإرهاق وتعزيز الأداء اليومي.

وتُعد هذه السماعات أول جهاز مخصص للمستهلكين من نوعه يعمل بتقنية واجهة الدماغ والحاسوب، ومن المقرر أن تغير طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا اليومية من خلال تمكين المستخدمين من السيطرة على صحتهم ورفاهيتهم من خلال قوة عقولهم.

وصممت Neurable سماعات الرأس الذكية MW75 Neuro بالاعتماد على سماعة الرأس اللاسلكية الرائدة من Master & Dynamic، وهي تتضمن مستشعرات تخطيط كهربية الدماغ المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Neurable في وسادات أذن سماعة الرأس.

وتلتقط مستشعرات تخطيط كهربية الدماغ المدعومة بواجهة الدماغ والحاسوب هذه إشارات الدماغ وتحللها لتوليد بيانات موجات دماغية مفصلة تقدم رؤى قيمة عن مستويات التركيز والمزيد.

وتقدم تقنية Neurable مجموعة من المزايا الذكية الفريدة، ويشمل ذلك تطبيق Neurable لنظامي التشغيل iOS وأندرويد الذي يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى بيانات الموجات الدماغية عبر الأجهزة المحمولة، مما يوفر ملخصات لاتجاهات الدماغ ونصائح الإنتاجية.

وتسمح أجهزة استشعار تخطيط كهربية الدماغ للمستخدمين بتتبع تركيزهم ومراجعة بيانات الموجات الدماغية، مثل وقت التركيز الأمثل وتأثير الأنشطة المختلفة في التركيز.

ومن خلال تحليل الموجات الدماغية، تستطيع سماعات الرأس الذكية MW75 Neuro حث المستخدمين على أخذ مدة راحة عندما ينخفض ​​التركيز، مما يساعد في منع الإرهاق.

وتسجل أجهزة Neurable التي تعمل بالذكاء الاصطناعي نشاط دماغ مرتديها وتزوده ببيانات دماغه بطريقة غير جراحية.

ودخلت Neurable شراكة مع شركات الأجهزة القابلة للارتداء للمستهلكين، ويشمل ذلك شركة سماعات الرأس Master & Dynamic، لتعزيز مهمة إدماج أجهزة استشعار تخطيط كهربية الدماغ في التقنيات اليومية.

وأنتجت الشراكة أول سماعات رأس تعمل بتقنية واجهة الدماغ والحاسوب MW75 Neuro، وتخطط الشركة لمواصلة تطوير تقنيتها من أجل تزويد المستهلكين برؤية شاملة لعمل الدماغ.

وتستخدم منصة الذكاء الاصطناعي التي طورتها Neurable منذ 10 سنوات تحليل البيانات ومعالجة الإشارات لتسجيل إشارات الدماغ وتفسيرها بثقة عالية، مما يوفر دقة على مستوى المختبر.

وتُعد سماعات MW75 Neuro قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء، وتعيد تعريف دور الأجهزة اليومية في مختلف الصناعات.

ومن خلال تحليل أنماط الموجات الدماغية، تستطيع سماعات الرأس التكيف مع الاحتياجات والتفضيلات الفردية، وتعزيز التركيز والإنتاجية الإجمالية.

وسواء كنت تتعامل مع مشروع معقد، أو تدرس لامتحان، أو تحاول الاسترخاء، فإن سماعات MW75 Neuro قادرة على مساعدتك في تحقيق أهدافك بفعالية.

وتطرح Neurable سماعات الرأس الذكية MW75 Neuro بسعر قدره 700 دولار.