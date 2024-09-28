واتساب تختبر ميزة جديدة لمكافحة الروابط الضارة

بدأت منصة المراسلة الفورية واتساب اختبار ميزة أمنية جديدة تهدف إلى حماية المستخدمين من الروابط الضارة قبل النقر عليها.

وستتيح الميزة الجديدة، التي تحمل اسم “شاشة الأمان”، للمستخدمين التحقق من مصدر الروابط وتفاصيلها قبل فتحها، مما يسهم في منع الأجهزة من التعرض للبرمجيات الضارة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود “واتساب” المتواصلة لتعزيز أمان التطبيق وحماية المستخدمين من الروابط المشبوهة التي قد تكون وسيلة لنقل الفيروسات أو البرمجيات الضارة.

وما زالت هذه الميزة قيد التطوير، ومن المتوقع أن تُطرح في تحديث مستقبلي للتطبيق.

يذكر أن مشكلة الرسائل المُعاد توجيهها، وخاصةً التي تحتوي على الروابط الضارة، كانت مصدر قلق منذ ظهور الإنترنت، لكنها أصبحت أكثر تعقيدًا مع تطور وسائل التواصل الفورية، إذ يمكن للنقر على رابط واحد أن يُعرّض أي جهاز للاختراق.

ومع أن “واتساب” يوفّر بالفعل بعض الأدوات لمكافحة هذه التهديدات، فإن الميزة الجديدة تسهل أكثر عملية التحقق من الروابط حتى وإن كانت تظهر بهيئة غير مضرة.

وستجعل تلك الميزة عملية التحقق من الروابط أسهل وأكثر شمولًا، كما سيتمكن المستخدمون من البحث عن تفاصيل إضافية حول الروابط أو حتى النصوص المرفقة في الرسالة عبر الإنترنت اعتمادًا على محرك البحث “جوجل“.

وأضاف التطبيق “شاشة أمان” أخرى عند تلقي رسالة من شخص غير معروف، وتتيح للمستخدمين خيار حظر المرسل أو الإبلاغ عنه، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن الملف الشخصي للمرسل ورمز البلد.

ولم تحدد واتساب موعدًا رسميًا لإطلاق تلك المزايا الجديدة، علمًا بأنها قد تخضع لتغييرات قبل الإطلاق النهائي.