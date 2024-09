ميتا فاتتها فرصة الهواتف الذكية.. هل يمكن للنظارات الذكية تعويض ذلك؟

هيمنت شركة ميتا على منصات التواصل الاجتماعي على مدار العشرين عامًا الماضية، لكنها فشلت في تصنيع الهواتف الذكية التي كانت الأساس في تحقيق هذا التواصل. والآن، تخطو ميتا خطوة جريئة نحو مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء، وذلك بإعلانها نظارة (Orion) الجديدة للواقع المعزز، خلال في حدثها السنوي للمطورين (Connect 2024).

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الاستثمار المكثف في مجالي الواقع الافتراضي والواقع المعزز، إذ تسعى ميتا إلى أن تكون الرائدة في هذه المجالات الثورية.

ولكن ما مواصفات نظارة (Orion) الجديدة ومزاياها، وكيف تعزز سيطرة شركة ميتا على سوق تقنيات الواقع المختلط، وكيف يرى المحللون مستقبل هذه النظارة؟

كشفت ميتا خلال مؤتمر (Connect) للمطورين، النقاب عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، التي شملت: نظارة الواقع الافتراضي (Quest 3S) الجديدة، ونظارتها الذكية (Ray-Ban Meta) المحسنة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ولكن كان الحدث الرئيسي في المؤتمر هو إعلان النموذج التجريبي الأول لنظارة (Orion)، التي تعمل بتقنية الواقع المعزز، لتكون أول نظارة تكشف عنها الشركة بتلك التقنية، وتقدم تجربة واقع مختلط (Mixed Reality)، بتصميم أقرب إلى حجم النظارات التقليدية. وقد وصفها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، بأنها ثمرة عشر سنوات من البحث والتطوير.

وأكد زوكربيرج أن نظارة (Orion)، تُعدّ هي المنتج الأكثر تطورًا على الإطلاق في تاريخ الشركة وسوق النظارات الذكية، لأنها تعمل على تحقيق المعادلة الصعبة، عبر تقديم تجربة واقع معزز كاملة في تصميم صغير وخفيف الوزن.

تتميز نظارة (Orion) بتصميم مبتكر يوفر تجربة غامرة عالية الجودة، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع المحتوى بطرق طبيعية وبديهية.

وتأتي هذه النظارة بشاشة عرض عالية الدقة مدعومة بعدسات متقدمة قادرة على معالجة الألوان وضبط السطوع بشكل دقيق. كما تستخدم ميتا في النظارة أجهزة عرض من نوع (ميكرو ليد) μLED، وهي أصغر حجمًا وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من أجهزة عرض (LCoS) المستخدمة في (Snap Spectacles) الجديدة، مما يتيح تصميمًا أنحف وألوانًا زاهية وواضحة.

بينما العدسات صُنعت من مادة السيليكون الكربيد، وهي مادة قوية وخفيفة الوزن تسمح برؤية واسعة تصل إلى 70 درجة، ويُعدّ مجال الرؤية هذا، هو الأكبر في سوق تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز حتى الآن، مما يجعلها أكثر جاذبية وفائدة لمعظم التطبيقات.

ولتوفير أقصى قدر من الراحة للمستخدم، اعتمدت ميتا في تصنيع هيكل النظارة على مادة المغنيسيوم، وهي مادة خفيفة وقوية للغاية، مما يجعل النظارة مثالية للاستخدام اليومي لساعات طويلة.

وتحتوي نظارة (Orion) على أجهزة استشعار صغيرة مدمجة في إطار النظارة، ما يتيح دقة فائقة في رصد حركة الأيدي وإدراك العالم حول المستخدم، ويساعد في فهم إيماءات يد المستخدم عند التفاعل معها. بالإضافة إلى ذلك، عززت ميتا هذه النظارة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستخدم الحصول على جميع المعلومات التي يحتاج إليها لحظيًا.

وأكدت ميتا أن النظارة ستكون مزودة بمعالج عالي الأداء يوفر تجربة مستخدم سلسة وسريعة، مما يجعلها قادرة على منافسة نظارات الواقع المختلط التقليدية والهواتف الذكية، ولكنها لم تكشف عن تفاصيل هذا المعالج بعد، ولكنه سيكون مدمج داخل وحدة معالجة خارجية متصلة لاسلكيًا بالنظارة، ويمكن للمستخدم حملها في جيبه، وذلك ما يمنح النظارة نفسها تصميمًا أنيقًا وخفيف الوزن.

تتميز نظارة أوريون بتقنيات متقدمة للتحكم، فهي لا تعتمد فقط على تتبع حركة العين واليد والأوامر الصوتية، بل تستخدم أيضًا سوارًا ذكيًا يعتمد على تقنية التخطيط الكهربائي للعضلات (EMG).

وتعمل هذه التقنية المبتكرة على قياس النشاط الكهربائي الناتج عن انقباض عضلات المعصم، مما يتيح للنظارة قراءة الإشارات العصبية لحركات بسيطة يؤديها المستخدم بأصابعه ويده، دون الحاجة إلى رفع اليد لترصدها كاميرات النظارة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم التمرير والنقر والتدوير على الشاشات الافتراضية ببساطة عن طريق تحريك أصابعه بشكل طبيعي، حتى لو كانت خارج مجال رؤية كاميرات النظارة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميتا تعمل على تطوير هذا السوار منذ عام 2019 على الأقل، عندما استحوذت على شركة ناشئة تُسمى (CTRL Labs).

تُعدّ هذه النظارة أكثر من مجرد شاشة عرض، فهي تمثل نقلة نوعية في مجال التفاعل مع التكنولوجيا. فبدلًا من الاعتماد على الهواتف الذكية والشاشات التقليدية، تهدف ميتا إلى جعل النظارات الذكية هي المركز الرئيسي للحياة الرقمية للمستخدم.

وكجزء من العرض التوضيحي على المسرح، أظهر زوكربيرج كيف يمكن استخدام نظارة (Orion) لعرض شاشات افتراضية متعددة أمام شخص ما، والرد بسرعة على الرسائل، والدردشة المرئية مع شخص ما، واللعب بالألعاب. وفي مثال الرسائل، أظهر زوكربيرج أن المستخدمين لن يضطروا حتى إلى إخراج هواتفهم من جيوبهم، بل يتنقلون عبر هذه الواجهات من خلال التحدث، أو النقر بأصابعهم، أو ببساطة عن طريق النظر إلى الأشياء الافتراضية.

Here’s a sneak peek at Meta’s new small form glasses, called Orion. They’re fully standalone and feature eye, hand, and even neural tracking. Can’t wait to try these! pic.twitter.com/gIN2NOllMW

— Nathie @ Meta Connect (@NathieVR) September 25, 2024