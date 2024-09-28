كشفت شركة ميتا قبل يومين عن نظارة الواقع الافتراضي الجديدة Quest 3S في مؤتمر Meta Connect 2024 بالإضافة إلى الكشف عن بعض التحديثات في نظارات Ray-Ban Meta الذكية كما كشفت عن نظارتها الجديدة Orion للواقع المعزز (AR).

تُعدّ Quest 3S بديلًا منخفض السعر لنظارة Quest 3، وتوجد الكثير من المزايا المشتركة بينهما، ولتوضيح جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين نظارتي ميتا Quest 3S و Quest 3:

التصميم:

تأتي نظارة الواقع الافتراضي Meta Quest 3S الجديد في هيكل أكثر ضخامة من Meta Quest 3 على غرار Quest 2. ومع ذلك تتمتع Quest 3 الأكثر تكلفة بمظهر أنيق أكثر من مظهر الطراز الجديد.

يظهر الجزء الأمامي من Quest 3S بنحو مختلف عن Quest 3 أيضًا، ومع أن كلتا التظارتين تأتيان في هيكل أبيض اللون، فإن Quest 3S تمتلك أجهزة استشعار مرتبة في شكل مثلث، وأما Quest 3 فتحتوي على أجهزة استشعار مرتبة أفقيًا في فتحات كبيرة وبيضوية الشكل. وفيما يتعلق بوحدات التحكم، تحتوي كلتا النظارتين على وحدات التحكم نفسها.

الشاشة:

تتميز شاشة نظارة Meta Quest 3 بدقة أعلى مقارنة بشاشة Quest 3S؛ إذ تضم Quest 3S شاشة تبلغ دقتها 1832 × 1920 بكسلًا لكل عين، وأما نظارة Quest 3 فتبلغ دقة شاشتها 2064 × 2208 بكسلًا لكل عين.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم شاشة Quest 3 مجموعة أكبر من خيارات معدل التحديث مقارنة بشاشة Quest 3S؛ إذ تدعم شاشة Quest 3S معدلات تحديث تبلغ 90 هرتزًا و 120 هرتزًا، وتدعم شاشة Quest 3 معدلات تحديث تبلغ 72 هرتزًا، و 80 هرتزًا، و 90 هرتزًا، و 120 هرتزًا.

وفيما يتعلق بالكاميرات، تأتي Quest 3S الجديدة مزودة بعدسات Fresnel وأما كاميرا Quest 3 فتتضمن عدسات pancakes ولكل من العدستين مزاياها وعيوبها، ولكن عدسات pancakes أفضل بنحو عام، فهي تمتاز بتصميم أخف وزنًا وأرق وتقدم صورة ذات جودة أفضل مقارنة بعدسات Fresnel.

المزايا الأساسية:

تعمل كلتا النظارتين بالمعالج نفسه وهو معالج كوالكوم Snapdragon XR2 Gen 2، وتأتيان مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، ولكن هناك فرق في سعة مساحة التخزين الداخلية؛ إذ تتوفر نظارة Quest 3 بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 128 أو 512 جيجابايت، وأما نظارة Quest 3S فتتوفر بخيارين أيضًا، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

كلتا النظارتين تتمتعان بالمزايا الأساسية نفسها؛ إذ تدعمان تجارب الواقع المعزز (AR) مع وضع المرور (Passthrough) الذي يتيح لك رؤية العالم الحقيقي المحيط بك في أثناء استخدام هذه النظارات.

وباستخدام كل من Quest 3S و Quest 3، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى تطبيقات وألعاب الواقع الافتراضي عبر متجر Quest، بالإضافة إلى دعم ألعاب الواقع الافتراضي PCVR مع تطبيق Quest Link، كما يمكنك أيضًا اللعب بألعاب Xbox Game Pass باستخدام كلتا النظارتين.

وفيما يتعلق بتجارب الحوسبة المكانية فهي متاحة في كلتا النظارتين، ومع التحديث الجديد لنظام التشغيل الخاص بهذه النظارات المعروف باسم “Horizon OS” ستكون التجربة أكثر سلاسة مع طرازي Quest 3، خاصةً إذا كان لديك حاسوب يعمل بنظام ويندوز 11؛ إذ ستتاح لك الفرصة للعمل مع العديد من الشاشات الافتراضية؛ مما يعزز الإنتاجية وسير العمل.

عمر البطارية:

تحتوي Quest 3 على بطارية أكبر من بطارية Quest 3S؛ إذ تبلغ سعة بطاريتها 5060 ميلي أمبير في الساعة، وأما سعة بطارية Quest 3S فتبلغ 4324 ميلي أمبير في الساعة.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، فيصل إلى قرابة ثلاث ساعات في نظارة Quest 3، وأما Quest 3S فيمكن أن تستمر بالعمل مدة قدرها ساعتين ونصف.

السعر:

تُباع نظارة ميتا Quest 3S بسعر يبدأ من 300 دولار، وأما نظارة Quest 3 فتُباع بسعر يبدأ من 500 دولار.

المواصفات الأساسية لنظارتي ميتا Quest 3 و Quest 3S:

المواصفات Meta Quest 3 Meta Quest 3S المعالج Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 دقة الشاشة 2064 × 2208 بكسلًا لكل عين. 1832 × 1920 بكسلًا لكل عين. معدلات التحديث 72 هرتزًا. 80 هرتزًا. 90 هرتزًا. 120 هرتزًا. 90 هرتزًا. 120 هرتزًا. ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت. 8 جيجابايت. ذاكرة التخزين الداخلية 128 أو 512 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. عمر البطارية 2-3 ساعات. ساعتان ونصف. السعر يبدأ من 500 دولار . يبدأ من 300 دولار.