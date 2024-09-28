مزايا مخفية في نظام macOS Sequoia وكيفية استخدامها

أضافت آبل إلى نظام macOS Sequoia الأحدث لحواسيب ماك العديد من المزايا الجديدة، وأبرزها: مزية iPhone Mirroring وتطبيق كلمات المرور المستقل. وبالإضافة إلى المزايا الرئيسية، هناك مجموعة من المزايا المخفية المفيدة التي يمكنها تعزيز تجربة استخدام حواسيب ماك بنحو كبير.

إليك بعض المزايا المخفية في نظام macOS Sequoia وكيفية استخدامها:

1- التحكم في تشتت الانتباه في متصفح سفاري:

يفضل الجميع قراءة المقالات على الويب دون تشتيت الانتباه. ومع ذلك، قد يكون القيام بذلك صعبًا عندما تكون العديد من صفحات الويب المليئة بالإعلانات التي تشتت انتباهك عن المحتوى الأساسي في صفحة الويب. ولحل هذه المشكلة يتيح لك macOS Sequoia إزالة عناصر صفحة الويب المشتتة للانتباه باستخدام مزية إخفاء العناصر المشتتة للانتباه (Hide Distracting Items) الجديدة في متصفح سفاري.

تسمح هذه المزية بإزالة الإعلانات وأي جزء من صفحة الويب تجده مزعجًا، وسيتذكر متصفح سفاري أجزاء صفحة الويب التي أزلتها حتى لا تضطر إلى تكرار الخطوات نفسها مرة أخرى في المرة التالية التي تزورها فيها.

ولإزالة المحتوى المزعج من صفحة ويب معينة، انقر فوق زر القائمة في الجهة اليسرى من شريط العناوين، ثم اختر إخفاء العناصر المشتتة للانتباه (Hide Distracting Items) وحدد المحتوى الذي لا ترغب في رؤيته.

2- منع التتبع في أثناء تصفح الويب:

تتبع بعض الأدوات سلوك المستخدمين في أثناء تصفح الويب لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنهم، وعرض إعلانات مخصصة لهم تناسب اهتماماتهم، لكن باستخدام مزية تغيير عنوان الواي فاي (Rotate Wi-Fi Address) الجديدة في نظام macOS Sequoia، يمكن للمستخدمين منع التتبع عن طريق تغيير عناوين الواي فاي الخاصة بهم في أثناء تصفح الويب، مما يمنع المواقع من تتبع سلوكك عبر الإنترنت لعرض إعلانات مخصصة.

لإعداد هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

افتح (إعدادات النظام) System Settings في جهاز ماك بوك الخاص بك. انقر فوق زر Wi-Fi في الشريط الجانبي، ثم انقر فوق (التفاصيل) Details بجوار اسم شبكة الواي فاي التي تتصل بها. في القائمة التي ستظهر على الشاشة، فعّل خيار (Rotating).

3- تمييز النصوص في الملاحظات:

في نظام التشغيل macOS Sequoia يدعم تطبيق الملاحظات مزية تمييز النصوص بألوان مختلفة. وللوصول إلى هذه المزية، افتح ملاحظة وحدد النص الذي تريد تمييزه، ثم انقر فوق الرمز (Aa) في شريط الأدوات، ثم انقر فوق الرمز الخاص بتغيير اللون، ثم يمكنك الاختيار من خمسة ألوان مختلفة.

4- تسجيل الملفات الصوتية في تطبيق الملاحظات:

يمكنك استخدام تطبيق الملاحظات (Notes) لتسجيل الملاحظات الصوتية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتطبيق الملاحظات إنشاء نسخة مكتوبة من الملاحظة المسجلة. كما يمكنك أن تطلب من التطبيق تلخيص التسجيل أو تنظيمه في نقاط محددة.

بعد إنشاء ملاحظة جديدة أو فتح ملاحظة موجودة، انقر فوق الأيقونة التي تبدو كموجات صوتية، ثم سترى نافذة تسجيل منبثقة، مما يسمح لك بتسجيل ملاحظة صوتية.

5- ملاحظات الرياضيات:

يقدم نظام التشغيل macOS Sequoia مزية جديدة تُسمى ملاحظات الرياضيات (Math Notes)، وهي مزية مخفية في تطبيق الملاحظات. ولاستخدامها ما عليك سوى كتابة المعادلة في التطبيق، وسيحلها مباشرة بمجرد الانتهاء من كتابتها. وإذا كنت تريد تغيير أي شيء في المعادلة بعد حلها، فما عليك سوى إجراء التغيير، وسيُحدّث تطبيق الملاحظات الحل تلقائيًا.