مايكروسوفت تطلق كوبايلوت لمستخدمي ون درايف

أعلنت مايكروسوفت الإطلاق العام لخدمة الذكاء الاصطناعي “كوبايلوت Copilot” في منصة ون درايف عبر الويب لكافة المستخدمين الذين يمتلكون اشتراكات كوبايلوت التجارية.

وتتيح هذه الأداة العديد من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساعد المستخدمين في التعامل مع الملفات، إذ تصفها مايكروسوفت بأنها “رفيق إنتاجية” يعمل بجانب المستخدم.

ويشكّل هذا الإطلاق خطوة مهمة في تطوير طرق العمل مع الملفات عبر ون درايف، إذ يمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءتهم وزيادة فاعلية العمل.

ومن بين المزايا الجديدة التي يوفرها “كوبايلوت” في ون درايف القدرة على تلخيص المستندات الكبيرة، إذ يمكن للمستخدمين طلب تلخيص مستند واحد أو مجموعة من المستندات تصل إلى 5 مستندات في آن واحد، إذ يقدم الذكاء الاصطناعي الفروقات بين المستندات بنحو ملخص وسهل القراءة دون الحاجة إلى فتح الملفات نفسها.

ويتمتع كوبايلوت أيضًا بقدرة على الإجابة عن الأسئلة المعقدة المتعلقة بالملفات المخزنة، بالإضافة إلى تقديم أفكار جديدة للمستندات بناءً على المحتوى المخزن في ون درايف.

ويستطيع المستخدمون الذين يمتلكون تراخيص كوبايلوت التجارية الوصول إلى هذه المزايا ببساطة عن طريق تحديد الملف والنقر على زر Copilot لاختيار الإجراء المطلوب أو طرح سؤال حول الملفات.

ووفرت مايكروسوفت دليلًا شاملًا للاستخدام وصفحة للأسئلة الشائعة للإجابة عن التساؤلات الشائعة حول استخدام كوبايلوت.

ومن الجدير بالذكر أن الوصول إلى كوبايلوت في الوقت الحالي يتطلب ترخيص Copilot المخصص لخدمة Microsoft 365، مما يعني أنه متاح فقط للمستخدمين التجاريين.