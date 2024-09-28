مايكروسوفت تضيف تحسينات أمنية إلى ميزة Recall

أعلنت شركة مايكروسوفت تحديثات كبيرة لميزة “Recall” المثيرة للجدل في نظام التشغيل ويندوز 11.

وقد كان من المقرر إطلاق تلك الميزة في يونيو الماضي مع أولى أجهزة الحاسوب المزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي “كوبايلوت بلس”، ولكن بعد موجة من الانتقادات المتعلقة بضعف الأمان في النسخة الأولية، أعادت مايكروسوفت تصميم الميزة لتقديم تحسينات كبيرة تضمن أمان البيانات التي تجمعها.

وصممت مايكروسوفت ميزة Recall من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي محليًا في الأجهزة المدعومة لالتقاط لقطات للشاشة بصورة دورية كل عدة ثوانٍ، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى أي محتوى ظهر في الشاشة سابقًا عبر البحث.

وأوضحت مايكروسوفت أن ميزة “Recall” ستكون اختيارية بنحو كامل، إذ سيتمكن المستخدمون من تفعيلها أو إلغائها بسهولة عبر زرَي “نعم” أو “لا”.

وأكدت الشركة أنه يمكن إلغاء تثبيت الميزة كاملةً، مع أن التصريحات السابقة كانت تشير إلى العكس. وستؤدي إزالة ميزة “Recall” من النظام إلى حذف كل البيانات المتعلقة بها.

ومن بين التغييرات الأمنية الكبرى التي أُدخلت عليها تشفير كافة البيانات التي تجمعها ميزة “Recall” وربطها بوحدة “Trusted Platform Module” (TPM)، وعدم تمكين الوصول إليها إلا من خلال تفويض من “Windows Hello” باستخدام الوجه أو بصمة الإصبع أو الرقم السري (PIN).

وستُعالج البيانات الخاصة بتلك الميزة في بيئة افتراضية آمنة، مما يوفر طبقة حماية إضافية ضد الهجمات الإلكترونية.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من حذف أجزاء محددة من بياناتهم مثل مدة زمنية معينة أو تطبيق معين أو موقع ويب أو كافة البيانات دفعة واحدة.

وأكدّت مايكروسوفت أنه لن يكون من الممكن تثبيت ميزة “Recall” على أجهزة غير مؤهلة لتشغيل مزايا كوبايلوت بلس، مما يضمن أن كافة الأنظمة التي تشغّل الميزة تستوفي متطلبات الأمان.

وستتوفر النسخة الجديدة من ميزة “Recall” لمشتركي برنامج ويندوز التجريبي Windows Insider في أكتوبر، دون تحديد موعد لإتاحتها بنحو عام خارج هذا البرنامج.