كانفا تضيف قدرات جديدة لمطوري التطبيقات

أعلنت كانفا تحسينات جديدة لمنصة المطورين، مثل تضمين تطبيقات مميزة مع اشتراك Pro، وميزة ترجمة للتطبيقات، وآليات اكتشاف محسنة ، ووظائف واجهة برمجة تطبيقات جديدة.

وبدأت شركة الأدوات الإبداعية برنامج المطورين في شهر يونيو 2023 للسماح للمطورين ببناء إضافات يمكن للأشخاص استخدامها ضمن المنصة.

وقالت الشركة إن المطورين بنوا أكثر من 300 تطبيق، وقد استخدمت هذه التطبيقات أكثر من مليار مرة.

وعلى سبيل المثال، بنت ميتا تطبيق Meta Design Check لمساعدة المستخدمين في تطبيق الممارسات الإبداعية الفضلى للشركة.

ومع هذا الإعلان الجديد، توفر كانفا بعض التطبيقات المميزة للمستخدمين الذين يدفعون مقابل خطط Pro.

وفي السابق، كان بإمكان التطبيقات فرض رسوم مقابل خدماتها دون أن تأخذ كانفا أي حصة، وهذه هي إمكانية تحقيق الدخل الجديدة التي تقدمها كانفا مع مطورين محددين.

وتمتلك الشركة صندوق ابتكار للمطورين بقيمة قدرها 50 مليون دولار، وتكافئ التطبيقات المشاركة في برنامج تحقيق الدخل بناءً على الاستخدام الإجمالي.

وتسهل كانفا اكتشاف المستخدمين لهذه التطبيقات. وفي السابق، كانت هذه التطبيقات تظهر في علامة تبويب منفصلة للتطبيقات عبر المنصة، وكانت التطبيقات التي تستخدمها تظهر أيضًا في قسم مختلف.

وتظهر الآن هذه التطبيقات في أماكن مختلفة، مثل علامة تبويب النص وعلامة تبويب العناصر ومحرر الصور، كما أنها متاحة أيضًا داخل مستندات كانفا، إلى جانب أدوات تحرير المنصة.

وبالإضافة إلى هذه التغييرات، تطلق الشركة أداة ترجمة للمستخدمين حتى يتمكنوا من ترجمة محتوى التطبيق إلى لغتهم المفضلة.

وتطلق الشركة أيضًا وظائف واجهة برمجة تطبيقات جديدة لاستخدام التطبيقات.

وعلى سبيل المثال، تتيح واجهة برمجة تطبيقات استعلام المحتوى الجديدة للمستخدمين طرح أسئلة عن المحتوى الموجود في التصميم.

وبالإضافة إلى ذلك، تسمح واجهة برمجة تطبيقات استعلام المحتوى الجديدة للتطبيقات بقراءة النص وتحديثه بموافقة المستخدم.

في حين يمكن لواجهة برمجة تطبيقات تحرير التصميم إنشاء بعض عناصر التصميم والتخطيطات بناءً على مطالبات المستخدم.

كما قدمت الشركة واجهة برمجة تطبيقات جديدة للمصادقة من خلال حساب كانفا وواجهة برمجة تطبيقات الجداول لإنشاء الجداول داخل التصميم.

وتقدم المنصة واجهة برمجة تطبيقات Connect، التي يمكن للشركات استخدامها لاستدعاء وظائف كانفا داخل بيئتها لعملائها من المؤسسات.

وتسمح الشركة أيضًا للمطورين بالحصول على واجهات برمجة التطبيقات Leonardo.Ai، وهي شركة ناشئة استحوذت عليها كانفا في وقت سابق من هذا العام.