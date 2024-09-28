جوجل توضح مساهمة AlphaChip في تصميم الرقاقات

كشفت جوجل عن تفاصيل إضافية بخصوص نظام الذكاء الاصطناعي AlphaChip، الذي يسرع تطوير الرقاقات الحاسوبية ويحسنه.

ووفقًا لعملاقة البحث، فإنها تستخدم تخطيطات الرقاقات التي ولدها AlphaChip في مسرعاتها للذكاء الاصطناعي، وهي رقاقات تشبه وحدات معالجة الرسومات مصممة لتسريع عمليات الذكاء الاصطناعي.

وفي متابعة لدراستها المنشورة في مجلة Nature في عام 2021، نشرت جوجل معلومات إضافية عن نظام الذكاء الاصطناعي لتصميم الشريحة.

ويستخدم النظام، الذي يُطلق عليه رسميًا الآن AlphaChip، التعلم التعزيزي لإنشاء تخطيطات شريحة مُحسَّنة بسرعة.

ووفقًا لشركة جوجل، فإنها استخدمت AlphaChip في تصميم تخطيطات الشرائح في الأجيال الثلاثة الأخيرة من مسرعات الذكاء الاصطناعي TPU.

وتحسن أداء المسرعات بطريقة مطردة، إذ وضع AlphaChip ما يصل إلى 10 كتل وخفض طول السلك بمقدار 3.2 في المئة مقارنةً بالخبراء البشريين في تصميم الجيل الخامس من TPU، في حين وضع AlphaChip ما يصل إلى 25 كتلة وخفض طول السلك بمقدار 6.2 في المئة في تصميم الجيل السادس من TPU.

وقالت جوجل إن AlphaChip يستخدم نهجًا مشابهًا لنظامي AlphaGo و AlphaZero، ويعامل نظام الذكاء الاصطناعي تخطيط الشريحة بصفته نوعًا من اللعبة، إذ يضع مكونات الدائرة واحدة تلو الأخرى عبر شبكة.

وتسمح الشبكة العصبونية البيانية المطورة خصوصًا للنظام بتعلم العلاقات بين المكونات المتصلة والتعميم عبر شرائح مختلفة.

وبالإضافة إلى جوجل، تستخدم شركات أخرى أيضًا هذا النهج، إذ تبنت ميدياتيك AlphaChip لتسريع تطوير أكثر رقاقاتها تقدمًا مع تحسين الطاقة والأداء ومساحة الشريحة، مثل Dimensity Flagship 5G المستخدمة في الهواتف المحمولة من سامسونج.

وترى جوجل إمكانية تحسين دورة تصميم الشريحة بالكامل. ومن المتوقع استخدام الإصدارات المستقبلية من AlphaChip في مجالات عديدة تتراوح ما بين هندسة الحواسيب والتصنيع. وتأمل عملاقة البحث زيادة سرعة الرقاقات وتقليل سعرها وزيادة كفاءتها في استخدام الطاقة.

وقدمت جوجل بعض الموارد المفتوحة المصدر لنظام الذكاء الاصطناعي AlphaChip، وأصدرت مستودعًا للبرامج يمكنه إعادة إنتاج الأساليب الموضحة في الدراسة الأصلية بالكامل.

ويمكن للباحثين الخارجيين استخدام هذا المستودع للتدريب الأولي للنظام على كتل شرائح مختلفة مع تطبيقه على كتل جديدة.

وتوصي الشركة بإجراء تدريب أولي على كتل مخصصة للحصول على أفضل النتائج، وقد قدمت برنامجًا تعليميًا يشرح كيفية إجراء التدريب الأولي باستخدام المستودع المفتوح المصدر.

وتزعم جوجل أن AlphaChip يمكنه إنشاء تخطيطات رقاقات عالية الجودة في ساعات، مقارنةً بأسابيع أو أشهر من الجهد البشري.