إنفينيكس تطلق أول هواتفها القابلة للطي Zero Flip

انضمت إنفينيكس إلى سوق الهواتف القابلة للطي بأول هواتفها القابلة للطي Zero Flip. وقررت العلامة التجارية المملوكة لشركة Transsion اختيار تصميم صدفي مع أول محاولاتها ويحمل الجهاز الكثير من التشابه مع Phantom V Flip 2 الذي أطلقته Tecno سابقًا.

وتقول الشركة إن الهاتف يقدم أداءً رائعًا بفضل المفصل القابل للطي بمقدار 400000 مرة والمصمم لإطالة عمر الاستخدام.

وفي حالته المقلوبة، يتحول هاتف ZERO Flip إلى جهاز فيديو رقمي صغير، مما يوفر قبضة سهلة الإمساك وهناك مجموعة متنوعة من قوالب الفيديو، كما يوفر وضع AI Vlog إرشادات خطوة بخطوة.

ويتميز هاتف إنفينيكس Zero Flip بشاشة داخلية من نوع AMOLED LTPO بقياس قدره 6.9 بوصات وبدقة قدرها 1080×2640 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وبذروة سطوع قدرها 1400 شمعة في المتر المربع وبمعدل تحديث لتعتيم PWM قدره 2160 هرتزًا مع تغطية مجموعة ألوان P3 بمقدار 100 في المئة.

وتوجد أيضًا شاشة خارجية قابلة للتخصيص توفر حيوانات أليفة متحركة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص واختصارات سريعة للتطبيقات الشهيرة، مثل واتساب ويوتيوب وتيك توك، وهي من نوع AMOLED وتأتي بقياس قدره 3.64 بوصات وبدقة قدرها 1056×1066 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وحماية Corning Gorilla Glass 2.

وزودت إنفينيكس الجهاز بالشريحة الثمانية النوى MediaTek Dimensity 8020 مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G77 MC9. وتقترن الشريحة بذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية و 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وتوجد كاميرا خارجية مزدوجة، بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة تثبيت الصورة بصريًا، وعدسة واسعة النطاق بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع كاميرا داخلية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويمكن لجميع الكاميرات الثلاث تصوير فيديو بدقة قدرها 4K، كما تقدم إنفينيكس تكاملًا سلسًا مع كاميرات GoPro مما يسمح لك باستخدام الشاشة الرئيسية لهاتف Zero Flip بصفتها عدسة كاميرا.

ومن ناحية الأبعاد، يزن الهاتف مقدار 195 جرامًا ويبلغ سمكه مقدار 16 ملم عند طيه و 7.6 ملم عند فتحه.

ويمكنك وضع الهاتف على سطح مستو واستخدامه بصفته حامل، إذ يدعم المفصل زوايا مختلفة تتراوح ما بين 30 درجة و 150 درجة.

ويعمل هاتف إنفينيكس الجديد بواجهة المستخدم HiOS المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، وتتعهد الشركة بتحديثين لإصدار أندرويد مع 3 سنوات من تحديثات الأمان.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 4720 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 70 واطًا.

وتطرح إنفينيكس هاتفها القابل للطي Zero Flip بسعر يبلغ نحو 645 دولارًا. ومن المقرر أن يشق الجهاز طريقه إلى مختلف الأسواق في الأشهر المقبلة.