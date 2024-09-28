أجهزة التلفاز الذكية من LG تبدأ عرض الإعلانات الترويجية

بدأت أجهزة التلفاز الذكية من LG عرض إعلانات بملء الشاشة قبل تشغيل شاشة التوقف التقليدية عند الدخول في وضع السكون.

وقد بدأت الإعلانات التي تُعرض ضمن شاشات التوقف المدمجة الظهور في أجهزة التلفاز الذكية من LG منذ بداية هذا الشهر، ومنها أجهزة OLED مثل الطراز الجديد G4. وستظهر هذه الإعلانات أيضًا في شاشة العرض الرئيسية ومتجر المحتوى وقنوات LG.

وتشمل الإعلانات منتجات LG نفسها، بالإضافة إلى إعلانات من أطراف ثالثة قد لا تكون ذات صلة بالتلفاز أو الترفيه.

وفي بيان صحفي، صرّح ديف رودنيك، الرئيس التقني لحلول الإعلانات في LG، بأن الإعلانات أثبتت فاعليتها خلال الاختبارات، وتقدم “فرصة قيّمة للعلامات التجارية لتكون في واجهة العرض على أكبر شاشة في الغرفة”.

وأضاف رودنيك: “في الماضي، كان إعلان شاشة التوقف يعني أن المشاهدين قد غادروا الغرفة، لكن عادات المشاهدة اليوم تغيرت بنحو ملحوظ. الآن، يقوم 93% من المشاهدين بأنشطة متعددة في أثناء مشاهدة التلفاز، مثل إرسال الرسائل والتسوق الإلكتروني وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو اللعب على هواتفهم”.

ويمكن إيقاف إعلانات شاشة التوقف الحالية من خلال الدخول إلى قائمة إعدادات التلفاز، واختيار “إعدادات إضافية”، ثم إلغاء تفعيل خيار “الترويج في شاشة التوقف”.

وما زال من غير الواضح حتى الآن المناطق أو الإصدارات الذكية التي تدعم هذه الإعلانات الجديدة، ولكن الشركة كانت قد أعلنت سابقًا أنها تعتزم تقديم المزيد من الإعلانات في منصة webOS التي تعمل على أكثر من 200 مليون تلفاز ذكي عالميًا مع نهاية هذا العام.

وتُعرف أجهزة التلفاز الذكية من LG بوجود إعلانات فيها بنحو ملحوظ، إذ كانت الإعلانات الصوتية التي تعمل تلقائيًا جزءًا من متجر التطبيقات الخاص بها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ومع خطط LG لنقل منصة webOS إلى المزيد من أجهزة التلفاز من شركات أخرى وحتى أجهزتها الأخرى خلال السنوات الخمس المقبلة، قد نشهد انتشارًا أكبر لهذه الإعلانات.