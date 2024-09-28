آبل تنسحب من محادثات الاستثمار في OpenAI

لم تعد آبل تجري محادثات للمشاركة في جولة تمويل OpenAI المتوقع أن تجمع ما يصل إلى 6.5 مليارات دولار، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

وتُعد هذه بمنزلة نهاية ما كان ليكون استثمارًا نادرًا من صانعة آيفون في شركة أخرى كبيرة في وادي السيليكون.

وانسحبت آبل من المحادثات للانضمام إلى جولة التمويل الجديدة، التي من المقرر أن تُغلق في الأسبوع المقبل، ولن يكون لدى آبل حصة في OpenAI بعد الآن.

ولم يكشف التقرير عن سبب اختيار آبل الانسحاب من مجموعة الاستثمار، كما لم يكشف عن مقدار التمويل الذي كانت تنوي تقديمه لشركة Open AI.

وكانت هناك تقارير سابقة تفيد بأن آبل و OpenAI قد توصلتا إلى اتفاق لإدماج ChatGPT في سيري و iOS 18، كما قيل إن صانعة آيفون تتخطط للاستثمار في الشركة الناشئة.

كما كانت شركتان عملاقتان أخريان في مجال التكنولوجيا، وهما مايكروسوفت وإنفيديا، تجريان محادثات للمشاركة في الجولة.

ومن المتوقع أن تستثمر مايكروسوفت نحو مليار دولار، بالإضافة إلى 13 مليار دولار استثمرتها في الشركة. ولم تكتمل محادثات التمويل ومن الممكن أن يتغير المشاركون ومبالغ الاستثمار.

ومع خروج آبل من السباق، يمكن لشركتي مايكروسوفت وإنفيديا الاستحواذ على حصة أكبر في شركة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتقود شركة رأس المال الاستثماري Thrive Capital الجولة وتضع نحو مليار دولار. كما تجري شركة الاستثمار Tiger Global Management وشركة MGX محادثات للمشاركة.

كما تعمل OpenAI أيضًا على إصلاح هيكلها المؤسسي من شركة غير ربحية إلى شركة ربحية. ويُعد هذا التغيير، الذي أيدته مجموعة من المستثمرين في الجولة، عملية معقدة للشركة الناشئة.

وإذا لم تكمل OpenAI التغيير في غضون عامين، فسيكون للمستثمرين في الجولة الحالية الحق في طلب استرداد أموالهم.

وتأتي أخبار قرار آبل بالتخلي عن الاستثمار في OpenAI وسط التغييرات القيادية والهيكلية في الشركة.

كما أكد رئيس التصميم السابق في شركة آبل، جوني إيف، سابقًا أنه يعمل مع OpenAI لتصميم جهاز ذكاء اصطناعي.

وبغض النظر عن تحقيقها ما يصل إلى 3.7 مليارات دولار من الإيرادات هذا العام وتوقعها أن تصل إيراداتها إلى 11.6 مليار دولار في عام 2025، فإن الشركة المطورة لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT لا تزال تنزف مليارات الدولارات، وهو ما تفاقم بسبب الصراعات الداخلية والتأخيرات التقنية والنكسات الأخرى.