آبل تراهن على الذكاء الاصطناعي لتطوير نظارتها للواقع المعزز

كشف المحلل الشهير المتخصص في شؤون شركة آبل، مينج تشي كو، خطط إنتاج الجيل الجديد من نظارة “فيجن برو” في النصف الثاني من عام 2025.

ومن المتوقع أن تتميز النظارة بتقنية الحوسبة المكانية المعززة بالذكاء الاصطناعي، بفضل شريحة “M5” القادمة من آبل.

وتعتمد نظارة “فيجن برو” الحالية على شريحة “M2″، لذا فإن الترقية إلى شريحة “M5” ستؤدي إلى تحسن كبير في الأداء، وسوف يسهم هذا التحسن في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، التي تعد عنصرًا حيويًا في مجال الحوسبة المكانية.

وتسعى الشركة الأمريكية إلى جعل واجهة الاستخدام بين المستخدم والنظارة أكثر سهولة وكفاءة من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات تتبع العين والتحكم عبر الإيماءات، وتُعد قدرة شريحة “M5” المُحسّنة على التعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي عاملًا رئيسيًا لتحقيق هذا الهدف.

ويتوقع مينج تشي كو أن تحافظ آبل على سعر مقارب للنسخة الحالية، نظرًا إلى أنها ستستخدم مكونات مشابهة إلى حد بعيد مع ترقية الشريحة فقط. ومع ذلك، من المتوقع أيضًا أن يأتي التصميم الجديد بوزن أخف وبطارية أكبر.

وفي حال تمكنت آبل من تقديم تجربة استخدام جذابة، فقد يكون للإصدار القادم من “فيجن برو” فرصة للوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين. ومع أن قدرات النظارة المتوقعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تتفوق على تلك الموجودة في هواتف آيفون، لكن بقاء سعر ذلك المنتج مرتفعًا قد يحول دون إقبال المستهلكين عليها، خاصةً أن السعر الحالي للنظارة يبدأ من 3500 دولارٍ أمريكي.