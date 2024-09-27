Tor Project يندمج مع Tails Project لتحسين الخصوصية

أعلن القائمون على Tor Project و Tails Project اندماج المنظمتين اللتين تقفان وراء تقنيتين شائعتين للخصوصية من أجل تعزيز جهود تطوير المنتجات. ويأتي هذا الاندماج بعد سنوات من التعاون بين المجموعتين.

ويأتي الاندماج على خلفية المراقبة الرقمية المستمرة والمناورات التنظيمية لكسر التشفير من طرف إلى طرف، في حين تظل الرقابة على الخدمات عبر الإنترنت أيضًا على جدول الأعمال العالمي.

ويُعد Tor Project بمنزلة منظمة غير ربحية تأسست في عام 2006، وهي مسؤولة عن تطور تقنية خصوصية الشبكة Tor، أو The Onion Router.

وتطور المنظمة متصفحات لجميع أنظمة التشغيل الرئيسية، وقد تبنت بعض شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم هذه التقنية لدعم مجموعة من المبادرات التي تركز على الخصوصية.

ويساعد Tor Project المستخدمين في منع محاولات التنصت على حركة المرور عبر الإنترنت، وتصعب التقنية على المتسللين تحديد موقع جهاز المستخدم.

وتعمل تقنية خصوصية الشبكة من خلال تطبيق ثلاث طبقات من التشفير عبر كل طلب ويب. وتوجه التقنية الطلب عبر ثلاثة خوادم مختلفة.

ويزيل كل خادم منها طبقة تشفير واحدة، ويخرج الطلب من الخادم الثالث مفكك التشفير ويستمر إلى وجهته الأصلية.

وتمنع آلية تشفير Tor محاولات التنصت على حركة المرور عبر الويب، وتزيد صعوبة تتبع حركة المرور.

ولا تملك الخوادم المكلفة بإزالة طبقات تشفير طلب الويب الذي يعمل بتقنية Tor أي وسيلة لتحديد إذا كان الطلب قد جاء من جهاز المستخدم أو من خادم وسيط آخر.

ونتيجة لذلك، يصبح تحديد المصدر الدقيق لحركة المرور عبر الويب صعبًا للمتسللين.

ويطور Tails Project نظام تشغيل قائم على لينكس يركز على الحفاظ على خصوصية المستخدم وإخفاء هويته يسمى Tails.

ولا يعتمد نظام التشغيل مباشرةً على نواة لينكس، بل يعتمد على توزيعة شائعة لنظام التشغيل تسمى ديبيان Debian.

ويوسع ديبيان النواة بعدد من المزايا الإضافية، وأبرزها الأدوات التي تسهل تثبيت التطبيقات وإلغاء تثبيتها، في حين يوسع Tails مجموعة مزايا ديبيان بعدة قدرات مصممة لحماية خصوصية المستخدمين.

ويمكن تشغيل نظام التشغيل من جهاز USB، ولا يُخزن أي بيانات على قرص تخزين الحاسوب الذي يتصل به جهاز USB. ويستخدم Tails افتراضيًا تقنية Tor لتشغيل اتصالات الشبكة.

وبدأ Tor Project و Tails Project مناقشة الإندماج أول مرة في العام الماضي لأن مطوري Tails وجدوا صعوبة في إدارة المهام الإدارية التي تنطوي عليها إدارة مشروع مفتوح المصدر.

وقال القائمون على المشروعان: “بدلًا من توسيع منظمة Tails ووضع ضغوط إضافية على العاملين فيها، فإن التكامل مع Tor Project يقدم الحل المطلوب. من خلال توحيد القوى، يستطيع فريق Tails الآن التركيز على مهمته الأساسية في الحفاظ على نظام التشغيل وتحسينه، واستكشاف حالات الاستخدام الإضافية مع الاستفادة من هيكل Tor Project التنظيمي”.